Mercato: Leandro Paredes quitte le PSG et retourne à l'AS Roma

Le Paris Saint-Germain et l'AS Roma ont officialisé le transfert définitif de Leandro Paredes à Rome, en Italie. Le milieu de terrain argentin a déjà porté les couleurs du club de la Louve entre 2014 et 2017.

Indésirable au Paris Saint-Germain, le milieu argentin Leandro Paredes, champion du monde au Qatar, s'est engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec l'AS Rome, six ans après l'avoir quittée, ont annoncé les deux clubs mercredi.

Selon les informations de RMC Sport, Paris devrait toucher environ 4 millions d'euros dans la transaction. Une telle somme serait dérisoire comparée aux quelque 40 millions d'euros que le PSG avait déboursé pour arracher le joueur au Zénith Saint-Pétersbourg en janvier 2019.

"Après une saison passée à la Juventus Turin dans le cadre d'un prêt, Leandro Paredes est transféré définitivement à l'AS Rome", a écrit le PSG dans un communiqué, soulignant qu'en quatre saisons, le joueur a participé "à 117 rencontres, dont une finale de Ligue des Champions en 2020."

"Revenir à Rome est toujours spécial, mais encore plus en tant que joueur de la Roma", s'est pour sa part réjoui Paredes, 29 ans, sur le site de la Louve. "J'aimerais remercier les supporters qui m'accueillent et la Roma pour me ramener aux clubs où j'ai commencé ma carrière en Europe."

Après avoir été formé à Boca Juniors, en Argentine, le milieu de terrain au profil plutôt défensif avait été acheté par les Giallorossi (2014-2017), passant sa première saison en Italie au Chievo Vérone en prêt.

C'est bouclé pour Renato Sanches

Arrivé à Paris en janvier 2019 dans le but de densifier le milieu de terrain et trouver un remplaçant à l'Italien Thiago Motta au poste de sentinelle, Paredes n'a finalement pas convaincu.

C'est avec l'Argentine que le joueur a connu sa plus belle réussite ces dernières saisons, remportant le Mondial 2022 en battant la France en finale.

Un autre milieu de terrain qui ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique, Renato Sanches, va accompagner Paredes à Rome. Le Portugais, arrivé l’été dernier en provenance de Lille, était lui lié jusqu’en 2027 avec le club de la capitale. Son départ à Rome va se faire sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat obligatoire d’environ 15 millions d’euros.

Au lendemain du transfert de Neymar à Al-Hilal (Arabie saoudite) et de celui d'Abdou Diallo à Al-Arabi SC (Qatar), le PSG continue son opération dégraissage.