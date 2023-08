Mercato: partis dans l'anonymat du PSG, Paredes et Sanches accueillis comme des stars à Rome

Tour proches de quitter le Paris Saint-Germain pour signer avec l'AS Rome lors du mercato, Leandro Paredes et Renato Sanches sont arrivés ce mardi dans la capitale italienne. Les deux milieux ont reçu un superbe accueil de la part des supporters locaux.

Poussés vers la sortie au PSG, Leandro Paredes et Renato Sanches devraient, sauf improbable rebondissement, rapidement s'engager avec la Roma lors du mercato. Le milieu argentin comme le relayeur portugais n'ont pas laissé un souvenir impérissable auprès des supporters franciliens et leurs départs font partie de l'opération dégraissage lancée par la direction du club de Ligue 1 cet été.

Si Renato Sanches a participé à la tournée en Asie avec le groupe de Luis Enrique, Leandro Paredes est resté s'entraîner avec les lofteurs à Poissy. Ce mardi, les deux joueurs ont quitté la France sans véritable adieu des fans de Paris. Tout le contraire de l'accueil réservé par les ultras romains au moment de leur arrivée en Italie.

Une centaine de supporters pour les accueillir

Une séquence captée par les caméras de Calciomercato montre ainsi près d'une centaine de supporters du club de la Louve qui ont attendu les deux futurs ex-Parisiens à leur sortie de l'aéroport.

Certes, les images ne sont pas aussi folles que lors de l'arrivée de Paulo Dybala en 2022 mais Leandro Paredes et Renato Sanches ont eu droit à des chants et à une grosse ambiance pour leurs premiers pas sur le sol transalpin. Sans surprises, les futures recrues de la Roma se sont prêtées au jeu des autographes lors de ce bain de foule improvisé.

Paris va récupérer un peu mois de 20M€

Déjà passé par la Roma entre 2014 et 2017, Leandro Paredes va donc retrouver le club italien près de six ans après son départ vers le Zenit Saint-Pétersbourg. Si le PSG l'avait acheté contre près de 40 millions d'euros, son transfert vers l'Italie à un an de la fin de son contrat va rapporter environ 4M€ (hors bonus) au club francilien.

Le Portugais, arrivé l’été dernier en provenance de Lille, était lui lié jusqu’en 2027 avec le club de la capitale. Son départ à Rome va se faire sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat obligatoire d’environ 15 millions d’euros.