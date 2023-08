PSG: énorme rebondissement, Kylian Mbappé réintégré au groupe principal de Luis Enrique

Sanctionné par le PSG depuis le mois de juillet pour ne pas avoir souhaité activer une troisième saison optionnelle dans son contrat, et absent du premier match de Ligue 1 contre Lorient, Kylian Mbappé réintègre selon nos informations le groupe principal de Luis Enrique à l'entraînement parisien ce dimanche matin.

La fin du bras de fer ? Les prémices d'une future prolongation ? Il est trop tôt pour le dire, mais le feuilleton Kylian Mbappé connait un énorme rebondissement ce dimanche matin.

Sanctionné par le PSG depuis le mois de juillet pour ne pas avoir souhaité activer une troisième saison optionnelle dans son contrat, absent de la tournée en Asie, envoyé se préparer avec les "lofteurs", et assis en tribunes pour le premier match de Ligue 1 contre Lorient (0-0) samedi, l'attaquant international français a réintégré selon nos informations le groupe principal de Luis Enrique à l'entraînement parisien du jour. Une séance qui sera sans doute légère pour ceux qui ont participé au match de la veille.

Le club a d'ailleurs confirmé la nouvelle dans un bref communiqué. "Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappe avant le match PSG-Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin", fait savoir le PSG.

Le PSG veut calmer le jeu

Comme expliqué par RMC Sport un peu plus tôt, le club de la capitale travaillait déjà à un apaisement de la situation dernièrement. Le conflit ne rendant service à personne, le PSG a mis à exécution – avec un an de retard – certaines promesses faites à Mbappé au printemps 2022. Sur le mercato, avec l'arrivée de joueurs français et la fin de l'ère "bling bling", mais aussi la nomination d'un entraîneur de très haut niveau. L’idée pour le club étant toujours de faire prolonger Kylian Mbappé d’un an, jusqu’en 2025, avec la promesse de le laisser partir au Real Madrid à l’été 2024, moyennant une indemnité de transfert.

Reste désormais à savoir si le champion du monde 2018 sera sur le terrain pour le deuxième match de championnat à Toulouse, samedi soir.