Mercato: Paredes et Renato Sanches à la Roma, c’est bouclé

Le PSG va se séparer des milieux de terrain Leandro Paredes et Renato Sanches, sur lesquels Luis Enrique ne comptait pas s’appuyer cette saison. L’Argentin et le Portugais vont s’engager avec l’AS Rome, avec qui est tout est ficelé.

Deux départs, une destination. Après avoir vendu cet été Mauro Icardi (Galatasaray, 10 millions d’euros), El Chadaille Bitshiabu (Leipzig, 15 millions), Eric Junior Dina Ebimbe (Francfort, 6,5 millions) et en attendant le transfert de Neymar à Al-Hilal pour environ 90 millions d'euros (hors bonus), le PSG poursuit son opération dégraissage. Le club de la capitale s’apprête à se séparer de Leandro Paredes et Renato Sanches. Les deux milieux de terrain vont prendre la direction de l’AS Rome. Tout est bouclé avec le club italien, entraîné par José Mourinho.

Prêté à la Juventus la saison passée, Paredes avait encore un an de contrat avec Paris. Le transfert de l’international argentin de 29 ans (54 sélections, 5 buts) va rapporter environ 4 millions d’euros au PSG (hors bonus). Recruté en janvier 2019 au Zénith Saint-Pétersbourg (40 millions), le champion du monde 2022 a disputé 117 matchs sous le maillot rouge et bleu, en inscrivant 3 buts et en délivrant 10 passes décisives (toutes compétitions confondues).

Un prêt payant avec option d’achat obligatoire pour Renato Sanches

Renato Sanches, arrivé l’été dernier en provenance de Lille, était lié jusqu’en 2027 aux champions de France. Miné par les problèmes physiques, l’international portugais de 25 ans (32 sélections, 3 buts) a enchaîné les longs séjours à l’infirmerie ces deniers mois. Il est apparu à 27 reprises avec le PSG (dont seulement 8 comme titulaire), pour 2 buts à la clé. Son départ à Rome va se faire sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat obligatoire d’environ 15 millions d’euros. Un montant similaire à celui versé par Paris au Losc l’an passé.