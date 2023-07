Mercato: Leipzig en pole pour accueillir Simons en cas de prêt par le PSG

De retour au PSG suite à l'activation de sa clause de rachat, Xavi Simons pourrait ne pas rester au club parisien la saison prochaine. L’international néerlandais sera prêté par Paris si Kylian Mbappé et Neymar restent. Leipzig est ainsi en pole pour l'accueillir.



Un nouveau départ pour Xavi Simons? Ayant tout juste activé sa clause de rachat afin de revenir au PSG dès la saison prochaine, l'international néerlandais pourrait déjà quitter le club parisien. Il sera prêté si Kylian Mbappé et Neymar restent à Paris. Selon nos informations, Leipzig est en pôle pour l'accueillir.

Une belle saison néerlandaise

Le PSV, club où il évoluait la saison passée, a annoncé ce dimanche dans un communiqué que le joueur de 20 ans avait décidé de retourner au Paris Saint Germain. Xavi Simons (20 ans - 5 sélections) avait quitté la capitale libre l’été dernier pour rejoindre le club néerlandais, sacré champion 2022-23. Le PSG disposait d’une clause de rachat de six millions d’euros, le joueur ayant cependant le dernier mot sur son avenir.

Après une saison convaincante aux Pays-Bas, le PSG a donc décidé de l’activer, après que Simons a confirmé son désir de revenir à Paris. Au PSV, il a inscrit 22 buts et délivré 12 passes décisives en 48 matchs. Il termine même la saison comme co-meilleur buteur d'Eredivisie avec 19 réalisations dans le championnat local, à égalité de buts avec Tasos Douvikas d'Utrecht.

Un quatrième pays pour Simons?

Le néo-international Oranje doit passer sa visite médicale ce dimanche avant de signer avec le PSG. Il retrouvera ainsi Luis Enrique, qu'il a brièvement connu durant sa formation au FC Barcelone. En revanche, il n'est pas certain de s'envoler au Japon avec le reste de l'équipe pour la pré-saison. Avant de filer en prêt au RB Leipzig? Cela dépendra de l'avenir du duo Neymar-Mbappé.

La direction parisienne veut vendre l’attaquant brésilien et garder son buteur français, à condition qu’il ouvre la porte à une prolongation. Luis Enrique suivra lui la position du club sur le dossier Neymar. Au RB Leipzig, il pourrait obtenir du temps de jeu dans un championnat du top 5 européen et surtout disputer la Ligue des champions, le club ayant fini 3e de la dernière saison de Bundesliga. Il s'agirait du quatrième pays du jeune joueur, qui après l'Espagne, la France et les Pays-Bas irait donc s'aguerrir en Allemagne.