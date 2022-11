Coupe du monde 2022: le "rêve devenu réalité" de Xavi Simons, dans la liste des Pays-Bas

Louis Van Gaal a dévoilé ce vendredi la liste des 26 joueurs néerlandais pour le Mondial disputé au Qatar. Le sélectionneur des Pays-Bas a choisi de convoquer pour la première fois le jeune Xavi Simons alors que Memphis Depay est médicalement apte à jouer.

Pari gagnant pour Xavi Simons. Rarement utilisé au Paris Saint-Germain entre 2019 et 2022, le meneur de jeu néerlandais a quitté le club francilien pour signer au PSV Eindhoven pendant le dernier mercato estival. Un choix payant pour le joueur de 19 ans qui a enchaîné les matchs avec sa nouvelle équipe.

Au point de convaincre Louis Van Gaal de faire appel à lui pour la Coupe du monde disputée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Le petit prodige passé par la Masia et le PSG pourrait ainsi honorer sa première cape avec les Pays-Bas lors du Mondial.

Auteur de 10 buts et 4 passes décisives en 21 apparitions cette saison avec le PSV, Xavi Simons a marqué les esprits en première division néerlandais. Présenté depuis longtemps comme le futur de la sélection, il va enfin franchir le pas à l’occasion du tournoi dans le Golfe. Un moment fabuleux pour le jeune phénomène batave.

"Les mots ne peuvent pas décrire comme je me sens à cet instant. C’est un rêve devenu réalité, s’est réjoui l’ancien joueur du PSG. Merci à ma famille et à mes proches. Et en particulier à ma maman, à mon frère et à ma sœur qui m’ont toujours soutenu avec un amour inconditionnel. On va à la Coupe du monde 2022 !"

Écarté, Cillessen a "explosé de colère"

A l’inverse de Xavi Simons, Jasper Cillessen ne sera pas du voyage avec les Oranjes. Malgré son retour aux Pays-Bas pendant l’été, au NEC Nimègue, le gardien de 33 ans ne participera pas à la Coupe du monde 2022. Une immense déception pour le portier aux 63 sélections, qui aurait même "explosé de colère" en apprenant la mauvaise nouvelle, selon les médias néerlandais. Son passif en sélection n’a pas suffi à faire oublier un début de saison compliqué en club.

"Je ne sais pas si vous avez vu les matchs du NEC Nimègue ces derniers temps, mais Cillessen n'a pas été au mieux de sa forme ces dernières semaines, a justifié Louis Van Gaal cité par le Telegraaf. Le seul gardien qui a vraiment été en forme ces dernières semaines est Noppert. Mais je ne sais pas comment cela sera la semaine prochaine. C’est naturel que Cillessen soit déçu. Je peux le comprendre. C'est le gardien le plus expérimenté et il a toujours joué pour les Oranjes, même lorsqu'il ne jouait pas à Valence."

Accusé d’avoir ralenti son retour à la compétition au Barça, Memphis Depay disputera bien le Mondial avec les Pays-Bas. L’attaquant de 28 ans n’a plus joué depuis la trêve internationale en septembre mais est "médicalement apte" selon les mots de son sélectionneur. Toutefois, l’ancien de l’OL ne débutera pas lors du choc inaugural contre le Sénégal, le 21 novembre, à cause d’un manque de rythme. La sélection néerlandaise défiera ensuite l’Equateur le Qatar dans le groupe A.

Les 26 joueurs des Pays-Bas au Qatar



Gardiens: Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax), Andries Noppert (Heerenveen)



Défenseurs: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter Milan), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (Inter Milan), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)



Milieux: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelone), Teun Koopmeiners (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax)



Attaquants: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Barcelone), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Anvers), Luuk de Jong (PSV), Wout Weghorst (Besiktas), Noa Lang (FC Bruges)