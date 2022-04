Mercato: Leipzig recrute un jeune gardien prometteur... pour 2024

Le jeune gardien belge Maarten Vandevoordt (20 ans) s’est engagé pour cinq ans avec le RB Leipzig. Son contrat ne prendra effet qu’à partir de 2024.

Le RB Leipzig prend le taureau par les cornes. Soucieux d’assurer l’avenir au poste de gardien de but, l’écurie allemande a jeté son dévolu sur le gardien international espoir belge Maarten Vandevoordt (20 ans). Il s’est engagé pour cinq années en Saxe à partir de 2024. Toujours satisfait de Péter Gulácsi, actuel numéro un et “l’un des meilleurs gardiens d’Europe” selon Vandevoordt, Leipzig a souhaité prendre une longueur d’avance. Christopher Vivell, directeur technique de Leipzig, s’est “félicité de sécuriser un transfert de haut niveau à un poste aussi important que celui de gardien de but.”

De son côté, celui qui est déjà une star dans le jeu Football Manager, s’est dit “heureux” de son futur transfert et “impatient” de rejoindre son nouveau club. En attendant, le natif de Saint-Trond continuera de progresser avec Genk, son club formateur.

Plus jeune gardien de la Ligue des champions

Maarten Vandevoordt est habitué à passer les étapes rapidement. Alors qu’il s'apprête à rejoindre une grosse écurie européenne à seulement 20 ans, il totalise déjà 71 matchs avec Genk et est titulaire indiscutable depuis cette saison.

Son plus gros fait d’arme reste son record de précocité en Ligue des champions. Alors qu’il n’a que 17 ans, 9 mois et 10 jours, il devient le plus jeune gardien de l’histoire à prendre part à un match dans la plus prestigieuse des compétitions. Il prend ce record à Mile Svilar, un gardien belgo-serbe qui avait fait sa première apparition à l’âge de 18 ans en 2017 avec Benfica. Depuis ce record, Vandevoordt est apparu à six reprises en Europa League tandis que du côté international, il compte quatre sélections avec l’équipe espoir de Belgique.