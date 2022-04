Mercato: rencontre Bitshiabu-PSG sur l'avenir du défenseur

Les représentants d'El Chadaille Bitshiabu ont rencontré les dirigeants du PSG ce mardi matin pour évoquer l’avenir du défenseur. Le Français a souhaité ouvrir la réflexion sur son avenir.

El Chadaille Bitshiabu réfléchit à son avenir. Selon nos informations, les représentants du défenseur parisien, né en 2005, ont rencontré les dirigeants du PSG ce matin pour évoquer l’avenir du défenseur. Sous contrat jusqu'en 2024, le Français, international U18, a souhaité ouvrir la réflexion sur son avenir, pour savoir qu'il continuera au PSG ou non. Véritable phénomène de précocité, El Chadaille Bitshiabu est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du club à faire ses débuts au sein du club de la capitale à 16 ans, 7 mois et 3 jours lors du 32e de finale de la Coupe de France contre Feignies-Aulnoye.

Surclassements réguliers chez les jeunes

Le jeune défenseur a déjà tout d’un grand, et pas seulement par la taille (il culmine déjà à 1,98m). Outre ce gabarit hors-norme qu’il est difficile de ne pas remarquer tant il saute aux yeux, El Chadaille Bitshiabu possède une qualité de passe exceptionnelle. "Il est très bon dans le placement, mais ce qui est surtout intéressant chez lui, c’est sa qualité de passe, relève Mathieu Bodmer pour le podcast Scouting. Sur chaque ballon, il essaie de casser les lignes. Gros pied gauche, jeu long, jeu court. C’est un profil de très, très haut niveau." Son aisance technique balle au pied, qui lui permet de changer le jeu très rapidement, en a surpris plus d’un, cette caractéristique étant rarement observée dans ces catégories d’âge.

Toujours surclassé dans toutes les catégories d'âge, il possède un potentiel immense et le joueur est loin d'avoir atteint les limites. Le jeune joueur a occupé différents postes, de milieu de terrain à attaquant, ce qui pourrait expliquer cette inclination vers l’offensive, et la tentation, parfois, d’opter pour des passes plus compliquées, qui permettent néanmoins, quand elles sont réussies, de créer un décalage.

"Il a dû acquérir une maîtrise technique, se rappelle Saïd Agoun, l’un de ses formateurs au PSG. Il est en échec sur les premiers matchs parce qu’il n’a pas eu cette habitude. Ce qu’il a fait, c’est qu’il était souvent dos au jeu, avec des difficultés sur la relance. Il va falloir qu’il travaille ses prises de balle sous pression, qu’il soit capable de travailler son autre pied. Il doit être encore meilleur dans son jeu de tête, la taille ne suffit pas, il le sait. Il n’est pas mauvais, mais il y a encore du chemin à parcourir."