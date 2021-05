Mercato : Lens annonce le transfert définitif de Kakuta

Prêté par Amiens du côté du RC Lens, Gaël Kakuta s'est illustré cette saison avec le promu lensois, inscrivant 11 buts en Ligue 1. Les Sang et Or ont annoncé la levée de l'option d'achat dont ils disposaient. Le meneur de jeu de 29 ans est désormais lié au RC Lens jusqu'en juin 2023.

Gaël Kakuta a retrouvé ses jambes de 20 ans. Prêté cette saison du côté du RC Lens par Amiens, le meneur de jeu a flambé cette saison avec la tunique des Sang et Or qui ont signé des retrouvailles remarquables avec la Ligue 1 pour leur retour dans l'élite.

Avec 11 buts et 5 passes décisives à son compteur, le numéro 10 lensois a pleinement convaincu le promu et s'est distingué comme l'un des meilleurs coups réalisés sur le mercato de l'été dernier.

Avec une option d'achat estimée à 5 millions d'euros assortie à son prêt, Gaël Kakuta va continuer l'aventure avec le RC Lens. Ce mercredi, le 7e de Ligue 1 a annoncé la levée de cette option. L'ancien pensionnaire de Chelsea est désormais lié au RCL jusqu'en juin 2023.

Courtisé par plusieurs clubs européens

Après la signature de son nouveau contrat avec le RC Lens, Gaël Kakuta s'est réjouit de la nouvelle : "Je suis très heureux de continuer mon aventure au Racing. Je savais que revenir dans mon club de cœur était le bon choix et tout s'est déroulé de fort belle façon."

Formé au RC Lens, l'international congolais avait progressivement disparu des radars en s'exilant très rapidement à l'étranger. Plus de 10 ans après, le retour au bercail s'est très bien déroulé.

J'ai pris beaucoup de plaisir à évoluer avec ce groupe et je suis certain que nous avons encore de belles choses à faire à l'avenir. J'espère que l'on continuera à être performant mais cette fois avec nos supporters dans le stade parce que sincèrement, quand on joue avec les Sang et Or, c'est en partie pour ça. J'ai déjà hâte !"

Alors qu'il était annoncé dans le viseur de plusieurs clubs anglais, notamment Crystal Palace ou Newcastle, un départ à l'étranger prend du plomb dans l'aile avec cette arrivée définitive au RC Lens.