Ligue 1: avant le derby face à Lille, Lens est meilleur promu d'Europe (et de loin)

Cinquième de Ligue 1 à trois journées de la fin, pour son grand retour dans l'élite, le RC Lens, qui dispute un derby contre Lille ce vendredi, réalise une magnifique saison. De tous les promus européens, il est même le meilleur en 2020-2021. La preuve en chiffres.

C'est un euphémisme de dire que Lens a envie de battre Lille ce vendredi soir à Bollaert (21h), en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Parce qu'un succès dans le derby rapprocherait le club sang et or d'une qualification européenne, et, comme l'a rappelé Gaël Kakuta avec malice, parce qu'il pourrait priver le rival nordiste du titre à la fin du mois. Ce qui ne dérangerait pas beaucoup de supporters...

Mais quel que soit le résultat, la saison de la formation artésienne est d'ores et déjà une réussite. De retour dans l'élite en 2020, cinq ans après sa descente en Ligue 2, Lens avait au début de l'exercice en cours un objectif simple: celui de se maintenir. A trois journées de la fin, seuls quatre clubs sont devant lui au classement, et le RCL, cinquième, peut finir en Ligue Europa ou en Conference League. Autant dire que le bilan est excellent. C'est même le meilleur parmi tous les promus du continent.

Crotone, le plus mauvais élève

Sur les dix principaux championnats d'Europe, après avoir enlevé les Pays-Bas qui ont gelé les montées l'an passé, on recense ainsi 25 promus. Seul Hatayspor, 7e du championnat turc, signe une performance équivalente - dans un championnat moins dense. Et seules 5 équipes ont réussi à accrocher jusque-là le top 10. Sinon, la majorité des clubs sont relégables ou en train se battre pour ne pas descendre.

Les promus d'Europe, moins le Portugal et l'Ukraine © RMC Sport

Le constat est le même en terme de points pris par match. Lens affiche une très belle moyenne de 1,6 point par rencontre, un peu mieux que Hatayspor en Turquie (1,58) ou le Khimki en Russie (1,57), et beaucoup mieux que la plupart des autres promus qui tournent autour d'un point de moyenne.

Et le pire promu d'Europe? Il nous vient... d'Italie. Bon dernier de Serie A avec seulement cinq victoires et trois nuls en 34 journées, Crotone n'a pris que 0,52 point par match en moyenne. Et va tranquillement retourner en Serie B.

ESPAGNE

Cadix: 12e, 40 pts

Huesca: 18e, 30 pts

Elche: 19e, 30 pts

ANGLETERRE

Leeds: 11e, 47 pts

Fulham: 18e, 27 pts

West Brom: 19e, 26 pts

ALLEMAGNE

Stuttgart: 10e, 39 pts

Arminia Bielefeld: 15e, 30 pts

ITALIE

La Spezia: 16e, 34 pts

Bénévent: 18e, 31 pts

Crotone: 20e, 18 pts

FRANCE

Lens: 5e, 56 pts

Lorient: 17e, 38 pts

PORTUGAL

Farense: 17e, 27 pts

CD Nacional: 18e, 25 pts

RUSSIE

Khimki: 8e, 44 pts

Volgograd: 14e, 21 pts

BELGIQUE

Beerschot: 9e, 47 pts

Louvain: 11e, 45 pts

UKRAINE

Rukh Lviv: 10e, 27 pts

Inhoulets Petrove: 11e, 26 pts

Mynai: 14e, 18 pts

TURQUIE

Hatayspor: 7e, 57 pts

Karagümrük: 10e, 51 pts

Erzurumspor: 19e, 37 pts