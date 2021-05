Lens: Kakuta plairait à plusieurs clubs de Premier League

Gaël Kakuta disposerait de plusieurs touches en Premier League en vue du mercato estival selon le Daily Mail. Grand artisan de la belle saison de Lens en Ligue 1, le milieu offensif plairait notamment à Newcastle et Crystal Palace.

Gamin prodige du RC Lens, Gaël Kakuta a signé son retour dans son club formateur cette saison. Prêté avec option d’achat par Amiens (environ 5 millions d’euros), le milieu offensif de 29 ans a brillé avec les Sang et Or et pourrait même les aider à finir dans le top 5 de la Ligue 1.

La Ligue Europa dans le viseur, l’ancien joueur de Chelsea pourrait aussi se servir de sa forme récente pour retenter sa chance en Premier League. Selon les informations du journal anglais le Daily Mail, l’international de la République démocratique du Congo plairait à quatre clubs outre-Manche.

Kakuta avec la colonie francophone de Crystal Palace?

Parmi ces éventuels prétendants, on retrouve notamment Crystal Palace où Gaël Kakuta pourrait retrouver plusieurs anciens de L1. Avec la présence de Jean-Philippe Mateta, Jordan Ayew, Mamadou Sakho ou encore Michy Batshuayi, l’ancien espoir tricolore bénéficierait d’une intégration express chez les Eagles.

Idem du côté de Newcastle, où son nom circulerait également parmi les renforts envisagés. Là encore, plusieurs anciens du championnat de France comme Allan Saint-Maximin ou Henri Saivet pourraient l’accueillir au sein des Magpies.

Un transfert estimé à 10M€

Selon le quotidien britannique, Fulham garderait aussi un œil sur Gaël Kakuta même s’il faudrait débourser au moins dix millions d’euros pour convaincre Lens de le lâcher juste après l’avoir définitivement acheté à Amiens.

Problème, les Cottagers évolueront en Championship la saison prochaine après un exercice difficile en Premier League. De retour dans l’élite du football anglais après une année en D2, Watford constituerait la dernière option possible pour le milieu offensif de 29 ans.

