Lens: Naples se lance à l’assaut de Danso avec une première offre

Le club du Napoli aurait dégainé une première offre formelle auprès du RC Lens pour tenter de recruter Kevin Danso. Le champion d’Italie se montrerait optimiste pour une arrivée du défenseur central autrichien des Sang et Or.

Malgré une belle deuxième place en Ligue 1 et une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions, Lens n’arrive pas à empêcher l’exode massif de ses cadres. Après un Loïs Openda et Seko Fofana, respectivement transférés à Leipzig et à Al-Nassr pour 40 millions d’euros chacun, le club nordiste semble aussi parti pour vendre Kevin Danso lors du mercato estival.

Selon les informations dévoilées ce jeudi par Foot Mercato, Naples est passé à l’action pour le défenseur central des Sang et Or. Le récent vainqueur de la Serie A aurait ainsi proposé 22 millions d’euros au club lensois pour son joueur de 24 ans.

>> Toutes les informations et rumeurs du mercato

Danso déjà d’accord avec Naples?

Taulier de l’équipe dirigée par Franck Haise la saison passée en Ligue 1, l’Autrichien a débuté 37 des 38 matchs de championnat en 2022-2023 avec Lens. Titulaire indiscutable dans la défense à trois des Nordistes, Kevin Danso verrait toutefois d’un bon œil un départ à Naples.

En Italie, on se montre confiant quant à l’issue de ce dossier et l’international autrichien aux 13 sélections aurait même déjà trouvé un accord contractuel pour quatre années avec un salaire estimé à 3M€/saison.

>> Le meilleur de la Ligue des champions, c’est sur RMC Sport

Mais rien n’est acté pour le moment car le Napoli doit encore trouver un accord avec Lens pour le central. Si Rudi Garcia, nouveau coach napolitain, est séduit par le profil de Kevin Danso, Lens en attendrait environ 30 millions d’euros pour le laisser partir cet été. Compte-tenu de la première offre venue de Naples, les deux clubs pourraient encore négocier pour trouver un terrain d’entente avant la clôture du mercato.