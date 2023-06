Mercato: Lens pas prêt à tout pour retenir Openda

Selon les informations de RMC Sport, Lens ne se mettra pas en danger financièrement pour tenter de convaincre Loïs Openda (23 ans) de rester, alors que l’attaquant assume être séduit par l’offre de Leipzig.

Face à la volonté de Lois Openda (23 ans) de "franchir une nouvelle étape dans sa carrière" comme il l’a exprimé au micro de RTL Belgique, le Racing Club de Lens ne fera pas de folie financière. Le club ne retiendra pas un joueur qui veut aller voir ailleurs même si l’attaquant a été un joueur important dans la conquête de la Ligue des champions avec ses 21 buts.

Lens ne veut pas perturber son vestiaire

En début de saison dernière, le club sang et or avait fait des efforts financiers pour Seko Fofana en le prolongeant jusqu’en 2025. Il faut dire que l’implication du milieu et capitaine lensois, sur et en dehors des terrains, avait mis toutes parties d’accord pour faire perdurer l’aventure.

Mais s’il y a départ de Loïs Openda, ce sera aux conditions de Lens, qui commencera à discuter avec Leipzig ou un autre club à partir d’une offre à 50 millions d’euros, comme annoncé mardi par RMC Sport.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Face à l’augmentation salariale que le club allemand devrait proposer à l’international belge (neuf sélections, deux buts), le RCL ne compte pas surenchérir en s’alignant sur ces émoluments pour ne pas perturber le vestiaire artésien.

Lens veut 50 millions pour Openda ! – 20/06 12:40

Malgré un budget qui va presque doubler avec 115 millions d’euros et certainement des plus-values dans les transferts, la direction du club lensoise gardera le cap financièrement et ne sera pas tenter de prendre des risques inconsidérés pour garder un joueur.