Mercato: Lens penserait à Levi Garcia pour la succession de Loïs Openda

Loïs Openda parti à Leipzig contre un chèque de 40 millions d'euros, le RC Lens recherche activement son successeur. Une piste qui pourrait mener à Levi Garcia, buteur prolifique de l'AEK Athènes.

Loïs Openda va laisser un vide au sein de l'attaque lensoise. L'attaquant belge, auteur de 21 buts la saison dernière en Ligue 1, s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec Leipzig contre un chèque de 40 millions d'euros. Le RC Lens recherche activement son successeur. Selon L'Equipe, le club nordiste aurait inscrit le nom de Levi Garcia sur sa liste. Le buteur de l'AEK Athènes (25 ans) reste sur une saison pleine en Grèce, avec 18 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues.

Si aucune offre n'aurait été faite, l'international trinidadien est polyvalent et peut évoluer à tous les postes de la ligne offensive. Un atout non-négligeable pour Franck Haise, surtout avec le calendrier démentiel qui attend les Sang & Or dès le mois d'août, entre championnat et Ligue des champions. Selon le site spécialisé Transfermarkt, il est évalué à 7 millions d'euros.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'AEK Athènes, Levi Garcia est un véritable globe-trotter. Son pied gauche a d'abord terrorisé les défenses dans le championnat local, avant de prendre son envol en Eredivisie (AZ Alkmaar, Excelsior), en Israël (Miryat Shmona, Jérusalem) et donc en Grèce depuis 2020.

Depuis le début du mercato, Lens a recruté quatre joueurs, dont deux profils offensifs (Oscar Cortes et Morgan Guilavogui). Ce dernier, arrivé en provenance du Paris FC, a joué la deuxième période face à Amiens en amical (2-2) en pointe, même s'il est habitué à jouer sur un côté.