Mercato: accord trouvé avec Leipzig pour Openda, Lens va toucher le jackpot

Comme annoncé par Kicker, une information confirmée par RMC Sport, le RC Lens et Leipzig ont trouvé un accord pour le transfert de Loïs Openda. Les deux clubs ont convenu d’une indemnité de transfert de 40 millions d’euros.

Cette fois, c’est la bonne. En discussion depuis de nombreux jours pour le transfert de Loïs Openda (23 ans), Lens et Leipzig sont parvenus à un accord pour le transfert de l’attaquant. Selon les informations de Kicker, confirmées par RMC Sport, les deux clubs ont trouvé un terrain d’entente autour d’une indemnité de transfert de 40 millions d’euros.

L’international belge va signer un contrat de 5 ans avec le club allemand. La visite médicale va avoir lieu prochainement et les documents sont en passe d’être signés. A Leipzig, Openda aura la lourde tâche de redynamiser un secteur offensif orphelin de Christopher Nkunku, parti à Chelsea.

Une sacrée plus-value pour les Sang et Or

Avec 21 buts en 38 matchs de Ligue 1 (4e meilleur buteur). Openda a été l’une des révélations du championnat de France la saison dernière. Alors qu’il aurait pu jouer la Ligue des champions à Bollaert, l’attaquant, qui a déjà goûté à la C1 en 2019-2020 avec Bruges, va retrouver la plus grande des compétitions de club avec Leipzig, 3e de Bundesliga en 2022-2023.

Les Sang et Or vont réaliser une sacrée plus-value dans l’opération. En juillet 2022, le RCL avait en effet dû débourser environ 12 millions d’euros pour s’offrir l’attaquant belge. Un an plus tard, ce dernier est entré dans une toute nouvelle dimension.