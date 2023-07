Mercato: "Lens a été respecté sur cette vente", Haise réagit au transfert record d’Openda

En marge du deuxième match amical du RC Lens face à Amiens (2-2) samedi à Avion, Franck Haise s’est exprimé sur le départ de son buteur Loïs Openda à Leipzig. Si le club perd un élément important, son manager général se réjouit d’avoir réalisé une superbe opération financière.

Journée dense pour Lens. Les dauphins du PSG disputaient ce vendredi leur 2eme match amical de la saison. Une semaine après avoir été tenu en échec par Dunkerque (4-4), le RCL a à nouveau enregistré un résultat nul, face à Amiens (2-2) à Avion. Mais le fait du jour, c’est surtout l’officialisation du départ de Loïs Openda. Le Belge de 23 ans, meilleur buteur lensois à l’issue de l’exercice précédent (21 buts TTC), s’est engagé en faveur du RB Leipzig.

"Trois jours avant il voulait absolument rester à Lens..."

"Honnêtement, je n’ai aucune déception, a commenté Franck Haise après avoir répondu à un long message de son ex-attaquant. C’est un choix de joueur. Il veut partir, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il multiplie son salaire par quatre, il veut absolument aller à Leipzig, trois jours avant il voulait absolument rester à Lens… ça fait 35 ans que je suis dans le football. J’ai vu beaucoup choses et j’en verrai encore quelques autres…"

"Fofana? C’est en cours de finalisation"

Un peu amer, le manager général préfère retenir la somme record que son club va toucher dans cette opération : environ 40 millions d’euros. Transfert record du club pulvérisé (le précédent était de 25 M€ pour Cheick Doucouré à Crystal Palace en 2022). "L’important est que nous, le club, on se fasse respecter, appuie Franck Haise. On avance aussi. On regarde beaucoup d’équipes dans les yeux. Dans les transferts aussi. Le club a été respecté sur cette vente."

Le coach lensois est également revenu sur l’autre dossier chaud du mercato, le probable départ de Seko Fofana en Arabie saoudite, à Al-Nassr. "C’est en cours de finalisation. Le club concerné a eu des problèmes avec des retards administratifs. Je pense que ça devrait se régler de leur côté dans les prochains jours", indique le manager de Lens.