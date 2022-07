Mercato: Lens proche de recruter Brice Samba

Lens pourrait rapidement annoncer le recrutement de Brice Samba selon les informations de plusieurs médias français. Formé au Havre et passé par Marseille, le gardien de 28 ans va s’engager avec les Sang et Or en provenance du club anglais de Nottingham Forest. En attaque, l'équipe nordiste viserait Loïs Openda.

Brice Samba devrait rejoindre le RC Lens. Selon les informations de La Voix du Nord et du journal L’Equipe, le gardien est sur le point de signer avec les Sang et Or. L’officialisation pourrait intervenir rapidement alors que les dirigeants nordistes auraient trouvé un accord avec Nottingham Forest pour le transfert du Franco-Congolais.

Sous contrat avec le club anglais jusqu’en juin 2023, Brice Samba avait récemment signifié à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas. Dès lors, la formation promue en Premier League lui a cherché un point de chute. Selon plusieurs médias, le portier formé au Havre va coûter près de cinq millions d’euros à Lens. Brice Samba devrait signer pour cinq ans avec les Artésiens. Le joueur de 28 ans pourrait passer sa visite médicale mardi.

Samba en concurrence avec Farinez et Leca

Alors que le club était à la recherche d’un gardien pour concurrencer le Vénézuélien Wuilker Farinez et le vétéran Jean-Louis Leca, Brice Samba devrait rapidement bénéficier d’un temps de jeu conséquent avec Lens. Propulsé numéro 1 en fin de saison dernière, Farinez s’est gravement blessé en sélection pendant la trêve internationale de juin. L’autre habitué du poste, Jean-Louis Leca, a également subi une fracture à la main pendant le mois de mai.

Grand artisan de la montée de Nottingham Forest en Premier League, Brice Samba ne manquait pas de courtisans cet été. Mais c’est finalement à Lens, dans une équipe joueuse et ambitieuse sous les ordres des Franck Haise, que le gardien a décidé de retrouver la France trois ans après son départ de Caen. Après Le Havre, Marseille, Nancy et Caen, Brice Samba va donc découvrir son cinquième club en France.

Openda envisagé en attaque

Outre la possible arrivée de Brice Samba, la direction artésienne chercherait aussi à recruter en attaque. Selon les informations du journal L’Equipe, Lens s’est mis d’accord avec le Club Bruges pour un transfert de Loïs Openda. Attaquant axial capable de jouer aussi sur le côté gauche, le néo-international belge de 22 ans sort de deux belles saisons en prêt au Vitesse Arnhem.

En 88 matchs avec le club néerlandais, le buteur a marqué 37 buts et délivré 11 passes décisives. Suffisant pour convaincre les Nordistes de tenter leur chance pour un joueur dont le contrat avec Bruges se terminera en 2024. Après Buksa, Abdul Samed et Jimmy Cabot, Lens semble bien parti pour boucler deux belles arrivées et confirmer ses ambitions pour la saison 2022-2023.