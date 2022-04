Mercato: Lens tiendrait déjà le successeur de Clauss

Le Racing Club de Lens et Jimmy Cabot ont trouvé un accord pour que le joueur d'Angers rejoigne les Sang et Or dès la saison prochaine selon L'Equipe. Il pourrait être le remplaçant de Jonathan Clauss si ce dernier venait à partir.

Le Racing Club de Lens aurait trouvé le successeur de Jonathan Clauss. Depuis quelques jours le club Sang et Or serait tombé d'accord avec Jimmy Cabot, l'ailier droit d'Angers. En fin de contrat en 2023, le joueur de 28 ans va rejoindre les Lensois à partir de la saison prochaine contre un chèque de 2 millions d'euros, annonce L'Équipe. Joueur d'expérience (il vient de dépasser les 100 matchs de Ligue 1) et capable d'évoluer au poste de piston droit, Cabot pourrait être le remplaçant de Jonathan Clauss, si ce dernier venait à partir lors du prochain mercato estival.

>> Suivez le mercato en direct

Clauss n'a pas prolongé

Très courtisé, alors qu'il ne lui reste qu'une seule année de contrat, le néo-international français n'a toujours pas prolongé avec Lens, malgré de nombreuses discussions ces dernières semaines. Cette saison, le défenseur lensois a changé de dimension en devenant international lors du dernier rassemblement de l'équipe de France en mars. Appelé par Didier Deschamps, il était entré en jeu face à la Côte d'Ivoire, avant de connaître sa première titularisation à Lille contre l'Afrique du Sud.

Quelques jours plus tard, il avait confié aux infiltrés d'RMC son émotion. "Une semaine et demie de rêve, de stress aussi, mais de rêve, avec des étoiles plein les yeux. La découverte d’un monde que je ne connaissais pas et qui me plaît. Un changement de statut aussi, comme beaucoup me le disent, même si je n’ai pas envie de me le dire. C’est que du bonheur, que du plus, que du bonus, que de bonnes choses. Pour me dire que j’ai encore mon chemin à faire, il va falloir travailler encore plus pour que ça continue."