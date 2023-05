Lens: Seko Fofana, le chant du départ?

Seko Fofana a encore ébloui la fin de parcours du RC Lens en Ligue 1. Avec ses neuf buts et six passes décisives toutes compétitions confondues, il fait mieux que la saison passée. Une fois encore, il sera surveillé de très près lors du mercato qui s’ouvre dans quelques jours.

Sa prolongation jusqu’en juin 2025 avait été annoncée en grande pompe après la victoire contre Lorient le 31 août dernier, sur la pelouse de Bollaert. Seko Fofana (28 ans) sortait d’une saison pleine, sa deuxième sous le maillot Sang et Or. L’été dernier, le milieu de terrain était plus qu’attentif aux offres. La direction du club avait entrouvert la porte mais seulement si le prix réclamé, c’est-à-dire près de 40 millions d’euros, était atteint.

Comme la saison passée, il ne sera pas fermé à un départ

De manière assez surprenante, peu de clubs ont frappé à la porte. Tottenham s’est renseigné mais a préféré miser sur Yves Bissouma. Le PSG était en contact avec la direction sportive du club artésien, sans que les discussions ne soient poussées. Finalement Renato Sanches a été recruté.

Pourtant, l’international ivoirien, qui est né et qui a grandi à Paris, se voyait bien évoluer dans la capitale. D’ailleurs, ses performances contre le PSG ont été soulignées par les observateurs et saluées dans le vestiaire parisien où les membres les plus influents le tiennent en haute estime, alors que l’entrejeu n’a pas donné toutes les garanties cette saison. Peut-on le voir débarquer dans la capitale? Pas sûr. Si Luis Campos réussit à attirer Manuel Ugarte, il sera compliqué de se positionner sur ce profil sachant qu’il faut dégraisser dans ce secteur de jeu. Le président de Lens, Joseph Oughourlian, et son homologue du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, entretiennent par ailleurs de bonne relations.

Lens et son entraîneur ne souhaitent pas se faire complétement déplumer. Brice Samba, Kevin Danso et Loïs Openda sont courtisés. Cependant, après trois saisons pleines dans le Nord, Fofana pourrait avoir un bon de sortie si toutes les parties s’y retrouvent. Difficile d’imaginer Lens le vendre pour moins de 30 millions d’euros. Des clubs anglais sont intéressés. Reste à savoir quel projet le joueur est prêt à accepter. Les Sang et Or savant anticiper - ils l’ont déjà montré -, ils ont ciblé plusieurs milieux de terrain. Mais pas forcément pour remplacer Fofana. Car avec la Ligue des champions, l’effectif devrait en effet être plus dense.