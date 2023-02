Mercato: Lens tente le pari Fulgini sur le gong

Lens s’est offert une recrue en toute fin de mercato mardi avec le prêt avec option d’achat d’Angelo Fulgini (26 ans), milieu de terrain offensif de Mayence révélé à Angers.

Six mois après son départ, Angelo Fulgini (26 ans) revient en France. Mayence, son club, a officialisé le transfert du milieu offensif français à Lens, ce mercredi sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire en fin de saison. L’ancien international Espoirs français quitte déjà le club allemand qu’il avait rejoint l’été dernier contre six millions d’euros en provenance d’Angers.

En Allemagne, il a disputé 18 matchs toutes compétitions confondues mais n’a connu que cinq titularisations en Bundesliga.

Présenté ce mercredi soir avant Lens-Nice

"Angelo ne nous a rejoints que l'été dernier mais a moins joué qu'il ne l'avait espéré, a déclaré le directeur sportif de Mayence, Christian Heidel, sur le site du club. Il nous a approchés avec le désir de rejoindre le RC Lens. Angelo a grandi dans la région, rejoint l’actuel deuxième du championnat de France avec une chance de se qualifier en Ligue des champions et les conditions économiques générales sont bonnes pour nous. Nous lui souhaitons bonne chance et plein succès à Lens."

Le montant de l’option d’achat s’élèverait à 7,5 millions d’euros, même si le club allemand n’a pas précisé les modalités. Lens, de son côté, a publié un tweet dans la matinée annonçant la présentation de sa nouvelle recrue ce mercredi soir avant la réception de Nice (21h, 21e journée de Ligue 1). Formé et lancé à Valenciennes, Fulgini revient dans la région où il a débuté et lancé sa carrière. En 2021, le joueur avait clamé son amour pour Bollaert où il allait assister à quelques rencontres du RC Lens.

Fulgini allait voir les matchs à Bollaert

"J'étais placé derrière le but, avait-il confié à L'Equipe. C'était la première fois que j'allais voir des matches, j'étais un peu impressionné. En fait, je me souviens plus du bruit du kop que des matches. Quand t'es petit, tu regardes plus l'ambiance, c'est vraiment cela qui m'a marqué. Et puis, à la mi-temps, on allait se prendre une petite frite pour manger. Il fallait y aller un peu avant la mi-temps sinon il y avait trop de monde."

Lens s’offre ainsi sur le gong un amoureux du club et une valeur sure de la Ligue 1 après s’être aussi attaché les services du milieu de terrain Adrien Thomasson (Strasbourg) pour tenter de conserver sa deuxième place jusqu’à la fin de la saison.