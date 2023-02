Mercato: Pavlovic a fait dix heures de voiture pour signer à Saint-Etienne

Matéo Pavlovic (32 ans), défenseur central croate, s’est engagé sous forme de prêt avec Saint-Etienne après un trajet de dix heures en voiture pour arriver à temps afin de signer son contrat, mardi.

Il n’y a pas eu que des issues malheureuses en fin de mercato mardi. Saint-Etienne a réussi à obtenir la signature d’une dernière recrue sur le gong en officialisant le prêt de Matéo Pavlovic (32 ans). Et le défenseur croate a mis du sien pour s’offrir une troisième aventure en France après ses passages à Angers (2016-2021) et Amiens (2021-2022). Selon France Bleu Saint-Etienne Loire et Le Progrès, le joueur s’est lancé dans un long périple pour signer son contrat à temps.

Arrivé sur le gong

Il a relié la Croatie au Forez en voiture au terme d’un trajet de dix heures de route. Les dirigeants stéphanois ont longtemps craint que l’enregistrement de son transfert intervienne trop tard à l’instar de Hakim Ziyech au PSG, d’Ismaël Gharbi à Nice et d’au moins deux autres transferts en Ligue 1. Mais Pavlovic a finalement pu signer avant 23h, horaire fatidique. Il rejoint les Verts en provenance du HNJ Rijeka où il évoluait depuis l’été dernier.

"Je suis très content d’être là, a confié le défenseur après sa signature et son long périple sur le site officiel du club. Je suis prêt à tout donner pour l'équipe et les supporters. L’ASSE est un grand club qui possède une belle histoire. L’ambiance ici est magnifique. Je vais apporter mon expérience et mon professionnalisme à l’équipe."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Saint-Etienne, actuellement avant-dernier de Ligue 2 avec quatre points de retard sur le premier relégable Nîmes, s’est montré très actif sur le mercato d’hiver avec six arrivées. Dennis Appiah, Abdoul Kader Bamba, Gautier Larsonneur, Niels Nkounkou, Gaëtan Charbonnier et Lamine Fomba ont rejoint les rangs stéphanois en plus de Pavlovic. L’ASSE comptait aussi recruter l’attaquant ghanéen Ibrahim Sadiq (22 ans) et avait même trouvé un accord avec le club suédois du BK Häcken. Mais l’affaire a capoté et le joueur, qui était arrivé à Saint-Etienne dans la journée, n’a pas signé.