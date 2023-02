Sept recrues, trois places en Ligue des champions: Chelsea va devoir sacrifier quatre joueurs... dont Badiashile?

Revers de la médaille après un mercato mémorable pour Chelsea: les Blues ne pourront pas inscrire plus de trois recrues pour la suite de la Ligue des champions cette saison. Le staff devra donc trancher et laisser trois joueurs sur le côté. Benoît Badiashile pourrait en faire des frais.

Fini le shopping pour Chelsea, il va désormais faire des choix. Graham Potter - ou plutôt les dirigeants des Blues - vont devoir trancher parmi les nouvelles recrues. Il y aura des déçus. L'UEFA a rappelé les règles concernant le nombre de joueurs pouvant être ajoutés à la liste déjà transmise pour la Ligue des champions. Pour la phase à élimination directe, trois nouveaux joueurs peuvent être inscrits sur la liste d'une équipe qualifiée pour les huitièmes de finale.

David Datro Fofana, Andrey Santos et Noni Madueke sur la touche

Avec huit recrues dont sept arrivées immédiates à Chelsea (Malo Gusto reste en prêt à Lyon pour la fin de la saison), quatre joueurs semblent clairement hors course pour figurer parmi les trois noms retenus par Chelsea pour la suite de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les prometteurs David Datro Fofana, Andrey Santos et Noni Madueke vont devoir se contenter des miettes en cette fin de saison 2022-2023.

Pour le premier cité notamment, un prêt à l'OGC Nice avait été envisagé mais là encore, Chelsea risquait de se heurter à la réglementation. Cette fois concernant le nombre de joueurs prêtés.

Badiashile "victime" du transfert d'Enzo Fernandez?

Selon plusieurs médias britanniques, Benoît Badiashile risque lui aussi de regarder la suite de la Ligue des champions depuis les tribunes: l'une des recrues phares Mykhaylo Mudryk et Joao Félix (prêt payant) semblent avoir d'office leur place parmi les trois nouveaux noms couchés sur la feuille par Chelsea. Le montant de leur transfert et les espoirs placés en eux justifient naturellement ce choix. S'ajoute Enzo Fernandez, arrivé ce mardi soir dans les dernières heures du mercato. Recruté pour un montant exorbitant (121 millions d'euros), le milieu de terrain argentin a toutes ses chances de rejoindre l'Ukrainien et le Portugais pour la suite de la C1.

Chelsea, ainsi que les 15 autres prétendants à la victoire finale, ont jusqu'à minuit ce jeudi, pour transmettre leurs trois nouveaux noms.