Mercato: Leonardo souhaiterait redonner une chance à Sarabia au PSG

Selon Record, Leonardo envisagerait de conserver Pablo Sarabia au PSG la saison prochaine. L’ailier espagnol de 29 ans boucle une saison convaincante avec le Sporting Portugal, où il est prêté depuis l’été dernier.

Une deuxième vie en rouge et bleu. C’est que Pablo Sarabia pourrait se voir proposer durant l’été. Selon Record, l’ailier de 29 ans aurait reçu un appel de Leonardo, le directeur sportif du PSG. Et le dirigeant brésilien lui aurait promis une nouvelle opportunité pour l’exercice 2022-2023, avec la perspective de retrouver du temps de jeu dans la capitale.

Recruté en 2019 au FC Séville (18 millions d’euros), l’international espagnol (18 sélections, 7 buts) a été prêté l’été dernier au Sporting Portugal. Et il s’est vite imposé comme un élément indispensable à Lisbonne. En 46 apparitions (toutes compétitions confondues), Sarabia a inscrit 21 buts et délivré 9 passes décisives sous le maillot blanc et vert. Avec un sacre en Coupe de la Ligue à la clé. Des prestations séduisantes qui auraient convaincu Leonardo de lui redonner une chance à Paris.

Le départ annoncé de Di Maria

Lors de ses deux premières saisons dans la capitale, le natif de Madrid a disputé 79 rencontres, pour 22 buts et 12 passes décisives (toutes compétitions confondues). Sans parvenir à s’imposer malgré quelques passages intéressants. Sous contrat jusqu’en 2024, il pourrait retrouver un rôle dans la rotation, alors qu’Angel Di Maria (en fin de contrat) est sur le départ et que Mauro Icardi est poussé vers la sortie. En attendant de savoir si Kylian Mbappé décidera de prolonger son aventure au PSG.

En février, Sarabia avait exprimé sa satisfaction d'avoir rejoint le Sporting dans une interview publiée sur le site du club portugais. "Je suis parti pour me sentir à nouveau important, avait-il lâché en expliquant n'avoir "pas un bon feeling" avec Mauricio Pochettino. "Au PSG, il y a beaucoup de stars, ici au Sporting, j'ai trouvé une famille", avait-il également commenté.