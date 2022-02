"Au PSG il y a des stars, au Sporting j’ai trouvé une famille", la déclaration de Sarabia sur son départ

Le joueur du Sporting Pablo Sarabia s’est exprimé sur son départ du PSG et les raisons qui l’ont conduit à quitter Paris pour être prêté au Portugal.

Perçu comme un second couteau au PSG, où il devait faire face à une concurrence terrible, Pablo Sarabia est revenu à la vie depuis son arrivée au Sporting sous la forme d'un prêt l’été dernier. Auteur de 11 buts et huit passes décisives en 29 matchs, toutes compétitions confondues, l’international espagnol, devenu un élément moteur de la Roja lors du dernier Euro, vient d’offrir la Coupe de la Ligue à son club en étant passeur décisif puis buteur. Logiquement élu homme du match, Pablo Sarabia retrouve des sensations et brille dans le championnat portugais.

Sarabia: "Au Sporting, j'ai trouvé une famille"

Au sortir d'une saison difficile (sept buts en 37 matchs) Sarabia a finalement quitté le PSG dans les derniers instants du mercato estival, début septembre. Un départ soudain sur lequel il est revenu pour le site web de son club actuel, expliquant que c’était "le bon moment de quitter le PSG".

"Je suis parti pour me sentir à nouveau important", a-t-il précisé. Parmi les raisons qui l’ont poussé à quitter le navire figure également une entente passable avec son entraîneur, avec lequel il n’avait "pas un bon feeling". Tout comme il se sentait à l’étroit dans un vestiaire empli de stars.

"Au PSG, il y a beaucoup de stars, ici au Sporting, j’ai trouvé une famille", appuie Sarabia, sous contrat au PSG jusqu'en 2024. Des mots qui entrent en résonance avec les propos tenus récemment par un autre ancien parisien, le Belge Thomas Meunier. L’ex-latéral droit du club de la capitale s’était payé le PSG bling-bling et sa mentalité: "Il se passe toujours quelque chose et ça dessert parfois le club parce que je pense qu’un peu de calme et de plénitude pourrait franchement aider (…) S’il y a une discipline généralisée, le groupe sportif pourra être plus serein et ça se répercutera sur tout le reste", avait-il estimé.