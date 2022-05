PSG: Mbappé à Madrid ce lundi

Aperçu par la presse espagnole, Kylian Mbappé est bien à Madrid ce lundi, accompagné de plusieurs coéquipiers du Paris Saint-Germain. La présence d’autres joueurs du PSG laisse tout de même planer le doute sur les raisons de ce déplacement.

C’est un choix de destination pour passer sa journée de repos qui va forcément faire parler. Comme rapporté par la Cadena Cope, une information que RMC Sport est en mesure de confirmer, Kylian Mbappé a fait le déplacement jusqu’à Madrid ce lundi. L’attaquant a été aperçu au restaurant avec plusieurs coéquipiers du PSG, dont Achraf Hakimi, très proche du Français et ancien joueur du Real Madrid. Selon nos informations, ils ont déjeuné au Leña Madrid au Hyatt Regency.

Alors que l’avenir de Mbappé est au centre des conversations, ce petit séjour dans la capitale espagnole, où il est envoyé avec insistance depuis plusieurs mois, interpelle forcément. Cependant, la présence de certains de ses coéquipiers et le fait qu'il ne cherche absolument pas à se faire discret laisse planer le doute sur les raisons de ce déplacement. Coincidence (ou pas?), Nasser Al-Khelaïfi était également présent dans la capitale espagnole ce lundi, en même temps que Kylian Mbappé. Selon nos informations, il a fait le déplacement dans le cadre de ses fonctions à l'ECA, l'Association européenne des clubs, dont il est le président.

A deux mois de la fin de son contrat, aucune option n'est écartée

En fin de contrat le 30 juin prochain, Mbappé a moins de deux mois pour officialiser son choix pour l'avenir. A l'heure actuelle, aucune option ne peut être écartée. "Il a ouvert la porte à une prolongation, il laisse la chance au PSG de lui proposer quelque chose de cohérent, a révélé Jérôme Rothen sur RMC vendredi. Mais ce n'est pas l'argent en première ligne, c'est le projet sportif. Il veut ces réponses là et il les attend. Il ne les a pas. Sa logique, si rien ne change au PSG, c'est de partir et ça n'a pas évolué." Selon le membre de la Dream Team RMC Sport, un rendez-vous a par ailleurs été calé cette semaine entre le clan Mbappé et le Real Madrid. La présence de Mbappé dans la capitale espagnole a-t-elle un lien avec cette réunion ?

Jeudi, sa mère, Fayza Lamari, a démenti publiquement une information du Parisien selon laquelle une prolongation au PSG était en vue. "Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club), a assuré la mère du champion du monde ce jeudi en fin de journée sur Twitter. Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties."