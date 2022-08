Mercato: les autorités britanniques bloquent l’arrivée de Justin Kluivert à Fulham

Selon la presse anglaise, Justin Kluivert ne rejoindra finalement pas Fulham d’ici la fin du mercato. L’attaquant néerlandais de l’AS Rome se serait vu refuser son permis de travail par les autorités britanniques. Un coup dur pour les deux clubs, qui avaient scellé son prêt avec option d’achat.

Un coup de massue sur la tête de Fulham. Après de longues semaines de négociations, le club londonien pensait avoir bouclé le recrutement de Justin Kluivert en cette fin de mercato. L’attaquant de l’AS Rome devait débarquer sous la forme d’un prêt, assorti d’une option d’achat estimée à 9 millions d’euros. Mais selon la presse anglaise, le deal aurait finalement capoté. La faute aux autorités britanniques, qui auraient refusé de délivrer un permis de travail à l’international néerlandais de 23 ans, en appliquant strictement les règles en vigueur depuis le Brexit (début 2020).

Un étranger doit remplir un certain nombre de critères s’il souhaite venir travailler au Royaume Uni. Dans le cas d’un footballeur, il s’agit notamment de son temps de jeu, en club et en sélection. Et sur ce point, les autorités britanniques n’auraient pas été convaincues par le CV du fils de Patrick Kluivert, qui compte 2 sélections avec les Oranje. Recruté par la Roma à l’Ajax Amsterdam durant l’été 2018 (17 millions d’euros), Justin Kluivert a été prêté lors des deux dernières saisons à Leipzig et Nice.

La Roma serait "abasourdie"

Selon The Athletic, Fulham se serait vu refuser la possibilité de faire appel. Outre-manche, l’affaire est considérée comme terminée. Un vrai coup dur pour les Cottagers, contraints de revoir leurs plans à la dernière minute, alors qu’ils effectuent un début de saison encourageant pour leur retour en Premier League (ils sont actuellement 6es).

Selon la Gazzetta dello Sport, l’AS Rome aurait été informée la nuit dernière de la situation. Et les dirigeants du club italien seraient "abasourdis" par cette issue inattendue. Pour l’instant, ni Fulham, ni la Roma, ni Justin Kluivert (sous contrat jusqu'en 2023) n’ont réagi à ces informations.