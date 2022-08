PSG: Kurzawa à la relance en Premier League?

Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa pourrait bientôt trouver une porte de sortie en Premier League. Le latéral gauche français plairait au promu Fulham lors du mercato estival.

386 jours. Cela fait désormais 386 jours que Layvin Kurzawa n'a pas disputé de match officiel avec le PSG. Hormis en amical, le latéral gauche de 29 ans n'a plus porté le maillot du club francilien depuis le Trophée des champions perdu contre Lille (0-1, le 1er août 2021). Ecarté du groupe de Christophe Galtier cet été, le défenseur n'a pourtant pas fait l'objet de nombreuses rumeurs lors du mercato et semble pas non plus pressé de quitter Paris alors que son contrat s'achèvera en juin 2024.

Fulham penserait à le sortir de sa galère actuelle en lui offrant une chance de rebondir. Selon les informations du media britannique The Evening Standard, les Cottagers songeraient à l'ancien Monégasque pour renforcer leur équipe en Premier League.

>> Toute l'actualité du mercato en direct

Fulham très actif lors du mercato

Promu dans l'élite, Fulham a déjà recruté à tour de bras pour tenter de s'y maintenir avec les signature de Joao Palhinha, Issa Diop, Andreas Pereira, Kevin Mbabu, Manor Solomon ou encore Bernd Leno. Néanmoins, malgré près de 60 millions d'euros dépensés, le club londonien n'a toujours mis la main sur un nouvel arrière gauche.

Si l'international américain Antonee Robinson occupe pour le moment une place de titulaire dans le couloir, la direction des Cottagers souhaiterait donc le mettre en concurrence avec Layvin Kurzawa.

Malheureusement pour le PSG, rien n'assure que la formation de Premier League va soumettre une proposition pour le Français de 29 ans. Surtout, la presse britannique n'a pas encore précisé les modalités d'une éventuelle offre de transfert ou de prêt.

Priorité de Fulham selon le média anglais, Layvin Kurzawa pourrait ainsi être le premier nom d'une nouvelle fournée de recrues avant la clôture des transferts, le 1er septembre. Parmi les possibles recrues ciblées pour rejoindre l'équipe dirigée par Marco Silva, on retrouve ainsi Neal Maupay (Brighton), le Bordelais Ui-jo Hwang et Justin Kluivert (Roma).