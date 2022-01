Mercato: "Les dirigeants du Barça sont en train de perdre Ousmane seuls", assure l'agent de Dembélé

Alors que la situation autour de la prolongation d'Ousmane Dembélé au Barça est tendue, son agent Moussa Sissoko prend la parole sur RMC Sport.

Pour comprendre la situation tendue entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone, il faut remonter dans le passé pour se remémorer deux épisodes que le Français n’a pas oublié. Le premier, sa signature au FC Barcelone en 2017, en provenance du Borussia Dortmund. Le champion du monde 2018 choisit les Blaugrana plutôt que Manchester United mais aussi le Real Madrid. Deux offres financière supérieures à celle de Barcelone. Le club madrilène souhaitait prêter Dembélé un an à Dortmund avec qui il entretient d’excellentes relations.

Le deuxième, fin août 2019, qui a laissé une trace encore plus importante. Dans la course pour faire revenir Neymar, le FC Barcelone a poussé Ousmane Dembélé à rejoindre le Paris Saint-Germain en échange. Entraîneur de l’époque, Ernesto Valverde a même appelé le Français en lui demandant de trouver une solution dans les derniers jours du mercato avec le PSG, sous peine de rester en Liga sans jouer. Une menace difficile à encaisser.

Un coup de pression

La situation est similaire deux ans et demi plus tard. En négociations pour prolonger, les dirigeants barcelonais ont soumis une offre à Ousmane Dembélé en se montrant offensifs: à prendre ou à laisser, mais brandissant encore une fois la menace de ne plus jouer pendant six mois en cas de refus. "C’est un coup de pression qui ne fonctionne pas avec les gens comme nous, affirme Moussa Sissoko, le conseiller du joueur. Peut-être que ça peut fonctionner avec des agents qui font du copinage avec le FC Barcelone. Ce n’est pas mon cas, je suis là pour défendre les intérêts de mon joueur."

En réponse à cette proposition, Ousmane Dembélé et Moussa Sissoko ont donc fait une contre-proposition avec leurs demandes. "Nous ne sommes pas là pour alimenter les débats des réseaux sociaux, poursuit le conseiller du Français. Mais il faut dire la vérité. Oui, nous avons des demandes exigeantes, mais nous avons déjà montré que les choix de carrière d’Ousmane n’étaient pas dictés par l’argent, sinon il ne serait pas ici. Ensuite, si Barcelone voulait négocier, il aurait pu essayer de se poser à table avec nous pour discuter. Sauf qu’il n’y a aucune discussion et des menaces de ne plus jouer de leur côté. Et c’est interdit. Nous ferons valoir les droits d’Ousmane Dembélé si nécessaire."

Comme indiqué par RMC Sport, Ousmane Dembélé n’était pas non plus fermé à une prolongation ces dernières semaines. "On ne sait pas ce que l’on va faire, rien n’est acté. Mais les dirigeants sont en train de perdre Ousmane seuls. Depuis le début, nous avons montré que nous voulions discuter, avec des conditions certes, mais sans fermer la porte."