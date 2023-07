OL: des vacances pour les Bleuets, stage aux Pays-Bas pour les autres

Les joueurs de l'Olympique Lyonnais partent en stage cette semaine aux Pays-Bas. Avec les départs déjà enregistrés, certaines recrues et des jeunes qui débutent au contact des pros, l'allure du groupe emmené par Laurent Blanc a évolué.

Après des tests physiques cette semaine, l'OL intensifie sa reprise: les joueurs partent ce dimanche pour un stage de préparation aux Pays-Bas. Le 14 juillet, les hommes de Laurent Blanc disputeront leur premier match amical de l'été face à une équipe de troisième division néerlandaise, avant d'affronter Manchester United à Edimbourg le 19 juillet, Molenbeek le 23 juillet à Bruxelles puis le Celta de Vigo le 29 juillet en Espagne.

Les recrues sont là, les prêtés aussi

Le groupe lyonnais qui part en stage a pas mal changé par rapport à la saison dernière. Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Bradley Barcola et Rayan Cherki bénéficient de vacances, après avoir disputé l'Euro Espoirs en Roumanie avec les Bleuets. En fin de contrat, Moussa Dembélé, Houssem Aouar et Jérôme Boateng ont déjà quitté le club, comme les transférés Thiago Mendes (Al Rayyan au Qatar), Habib Keita (parti à Clermont) et Cenk Okcazar (Valence) ou encore Jullian Pollersbeck, qui a rompu son contrat.

En revanche, plusieurs prêtés de la saison dernière ont bien été convoqué au stage aux Pays-Bas: Jeff Reine-Adelaïde, Karl Toko Ekambi, Tino Kadewere et Romain Faivre sont sur la liste. A noter que Karl Toko Ekambi et Nicolas Tagliafico rejoindront leurs coéquipiers directement au stage dans les prochains jours.

Les recrues Clinton Mata, Skelly Alvero et Mahamadou Diawara seront elles aussi du voyage néerlandais, comme plusieurs jeunes, à l'instar de Mathieu Patouillet chez les gardiens (qui vient de signer son premier contrat professionnel), Mohamed El Arouch, Achraf Laaziri ou Yacine Chaib.