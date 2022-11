Mercato: "Les discussions avec le PSG se poursuivent" selon le père du crack brésilien Endrick

Le père du jeune crack brésilien Endrick a fait un point sur l'avenir de son fils: à ce jour, seul le PSG a entamé des négociations avec Palmeiras en vue d'un éventuel transfert en 2024.

Les plus grands lui font déjà la cour, et certains le suivent même de très, très près, le PSG encore un peu plus que cela. Selon son propre père, lequel s’exprimait sur la chaîne YouTube du journaliste brésilien Jorge Nicola, le club de la capitale est passé à l’action pour recruter l’attaquant brésilien Endrick, 16 ans seulement, un joueur que toute l’Europe du football s’arrache déjà. L’information, qui a fuité le mois dernier, avait été démentie dans un premier temps par l’entourage du joueur.

"La seule chose que nous savons, c'est que jusqu'à présent, le seul club qui est venu s'asseoir à la table des négociations avec Palmeiras est le PSG, les discussions se poursuivent. Nous attendons de voir ce qui va se passer avec les autres clubs, si un autre club va soumettre une quelconque proposition à Palmeiras", a renseigné le père du jeune prodige brésilien de Palmeiras, ancien employé du club, qui veille sur sa progéniture.

Une clause à 60 millions d'euros

Au Brésil, l’international auriverde des moins de 16 ans, plus jeune buteur de l’histoire du championnat brésilien, a déjà conquis son monde. Du Real au Barça, en passant par Chelsea, sans oublier le PSG, qui semble disposer d’une longueur d’avance sur la concurrence, Endrick affole déjà les plus grands d’Europe, pressés de pouvoir l’attirer dans leurs filets. Légalement, le crack brésilien ne pourra toutefois pas prétendre jouer en Europe avec de fêter ses 18 ans en juillet 2024.

En revanche, rien ne l’empêche de s’engager avec l’un de ses courtisans d’ici là. Son contrat, qui le lie à Palmeiras jusqu’en 2025, est assorti d’une clause libératoire de 60 millions d’euros. Le prix à payer pour s’offrir ce talent précoce qu’on présente déjà comme un tueur devant le but, doté d’une énorme capacité d’accélération, dominant sur les premiers mètres. Avec son pied gauche fulgurant, ses dribbles déroutants, sa faculté inouïe à changer de rythme, le natif de Brasilia crève l’écran.