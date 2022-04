Mercato: Tchouaméni veut privilégier les pistes étrangères plutôt que le PSG

Très courtisé ces dernières semaines, Aurélien Tchouaméni est notamment suivi par le PSG, en quête de renouveau au milieu de terrain. Mais l'international français souhaite davantage favoriser les pistes étrangères.

Encore marqué par l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG pourrait vivre un été agité. Au delà des départs envisagés et des (nombreux) dossiers de prolongation, Paris devra sans doute aussi se renforcer, notamment au milieu de terrain, secteur en souffrance cette saison. Parmi les pistes envisagées, celle menant à Aurélien Tchouaméni revient beaucoup ces dernières semaines.

Le Real aussi sur les rangs?

Le milieu de terrain de 22 ans impressionne par sa maturité, son autorité et sa sérénité, que ce soit avec Monaco et peut-être plus encore avec l'équipe de France, où il devient une véritable option pour Didier Deschamps. Un profil idéal pour Paris? Le joueur, en tout cas, a d'autres projets en tête.

Comme évoqué par Le Parisien et confirmé par RMC Sport, Aurélien Tchouaméni souhaite favoriser les pistes étrangères au PSG. Parmi les noms qui reviennent dans la presse étrangère, un nom bien connu des dirigeants parisiens: le Real Madrid, qui courtise avec ardeur un certain Kylian Mbappé depuis un an. Lequel, en fin de contrat, n'a pas encore prolongé avec le PSG.

Chelsea semble également dans la course pour tenter d'enrôler Aurélien Tchouaméni. Mais ce sera loin d'être gratuit pour faire signer le milieu de 22 ans: d'après la presse espagnole, il faudra sans doute débourser autour de 60 millions d'euros, prix qui pourrait largement varier en cas de vive concurrence.