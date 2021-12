Mercato en direct: Manchester United en pole sur Haaland?

Et bienvenue dans notre live pour suivre toutes les informations et rumeurs du mercato à deux semaines de l'ouverture du marché hivernal. En France, un club comme Saint-Etienne, dernier de Ligue 1, visera des joueurs gratuits pour se renforcer et lancer son opération maintien. En Angleterre, Newcastle et ses nouveaux propriétaires aisés devraient aussi s'activer.

Le mois de janvier sera aussi celui des joueurs libres en juin prochain puisqu'ils pourront négocier avec le club de leurs choix dès le 1er janvier.