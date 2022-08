Mercato: les pistes de l'OM pour renforcer sa défense

S'il a déjà recruté Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Isaak Touré, Jonathan Clauss et Nuno Tavares cet été, l'OM compte toujours se renforcer dans le secteur défensif d'ici la fin du mercato. Les noms d'Eric Bailly et Issa Kaboré ont ainsi été cochés.

Après Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Nuno Tavares ou encore Alexis Sanchez, l'OM n'en a pas encore fini avec son mercato dans le sens des arrivées. Les dirigeants marseillais, qui souhaiteraient vendre Duje Caleta-Car et qui savent que le dossier William Saliba devient chaque jour un peu plus compliqué, estiment d’abord qu’il est très important de renforcer la défense centrale de l’équipe avec un élément expérimenté. Si l’OM se laisse un peu de temps et pense que certains dossiers pourront se décanter à la fin du mercato, plusieurs pistes ont été établies.

>>> Le mercato en direct

La piste Issa Kaboré est sérieuse

Le nom d’Eric Bailly a ainsi été coché, comme évoqué par L’Equipe récemment. L’international ivoirien figure bien sur une short-list de plusieurs joueurs qui intéressent le club olympien mais les discussions ne seraient pas encore très avancées avec le défenseur de 28 ans, qui appartient à Manchester United.

Pour remplacer Pol Lirola, en passe d’être prêté à Elche, l’OM a ciblé pour son couloir droit Issa Kaboré, comme révélé par La Provence ce vendredi. Le profil du Burkinabé de 21 ans, prêté à Troyes la saison passée, intéresse grandement Marseille. La piste est sérieuse et l’OM est en négociations avec Manchester City et le joueur.