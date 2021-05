Rome: Fonseca veut se "battre jusqu'au bout" et salue Mourinho

Avant la demi-finale retour de Ligue des champions, ce jeudi (21h sur RMC Sport 2) face à Manchester United, Paulo Fonseca a affiché un visage conquérant malgré le lourd carton (6-2) infligé par les Red Devils à l'aller. L'entraîneur de l'AS Rome en a profité aussi pour souhaiter bonne chance à José Mourinho, qui lui succédera en fin de saison.

C'est un changement d'ère qui s'annonce pour l'AS Rome. A la fin de la saison, Paulo Fonseca, en poste depuis l'été 2019, cèdera sa place sur le banc romain à José Mourinho. Mais avant ce passage de témoin, les Giallorossi ont un exercice à finir, avec une demi-finale retour de Ligue Europa à disputer.

Mais pour l'équipe de Paulo Fonseca, la situation paraît mal embarquée après une lourde défaite (6-2) jeudi dernier face à Manchester United, à Old Trafford. "Nous devons être honnêtes, évidemment, ce ne sera pas facile de gagner 4-0, a concédé le technicien portugais en conférence de presse. Mais dans le football, j'ai vu et vécu beaucoup de choses, il n'y a rien d'impossible. J'y crois…"

Avec le report du match de Premier League prévu dimanche entre Manchester United et Liverpool, les Red Devils n'ont plus joué depuis jeudi dernier et leur carton infligé à l'AS Rome. "C'est vrai, ils seront certainement plus frais par rapport à nous, a admis Fonseca. En plus, ils ont l'avantage du match aller qui les rassure. Mais nous voulons gagner et nous battre jusqu'au bout."

"Mourinho fera un excellent travail ici"

Se battre jusqu'à la fin, tel est le crédo désormais de Paulo Fonseca, dont les jours sont comptés à Rome. "Pour moi, le professionnalisme est une valeur sacrée, a assuré le technicien. Je suis ici aujourd'hui exactement comme j'étais le premier jour de mon arrivée: motivé et visant à faire de son mieux pour la Roma. Et ce sera comme ça jusqu'au dernier jour où je serai Giallorossi."

Septième de Serie A après 34 journées, l'AS Rome s'apprête à vivre un nouveau chapitre avec José Mourinho, qui a signé pour 3 saisons, incarnant les nouvelles ambitions des propriétaires. "Nous connaissons tous sa valeur, a salué Fonseca à propos de son compatriote et homologue. C'est un excellent entraîneur et il fera certainement un excellent travail, ce n'est pas un problème pour moi."