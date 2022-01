Mercato: les Rangers penseraient toujours à Xavi Simons

Selon le Daily Record, les Glasgow Rangers s’intéressent de près au jeune milieu de terrain du PSG, Xavi Simons, en fin de contrat dans la capitale.

Quel avenir pour Xavi Simons ? Le contrat du jeune milieu de terrain avec le PSG expire en juin prochain. Libre de s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier, le Néerlandais suscite les convoitises. Alors qu’un intérêt du Barça, son club formateur, a déjà été évoqué dans la presse catalane, selon le Daily Record, il serait aussi dans le viseur des Glasgow Rangers. Simons rejoindra-t-il le club écossais ? Impossible pour l’instant de répondre à cette question car une prolongation dans la capitale est toujours possible.

>> Le mercato en direct

Une prolongation à Paris est toujours possible

Mino Raiola, son agent, aurait indiqué à la direction du PSG qu’un accord serait conditionné par un temps de jeu plus conséquent avec Paris voire un prêt cet été. A ce titre, la situation de Xavi Simons a évolué ces dernières semaines. Le joueur a profité des nombreuses absences parmi les cadres parisiens pour entrer davantage dans le turnover de Mauricio Pochettino.

Titulaire face à Vannes en Coupe de France (4-0), il est entré en jeu dimanche lors du choc face à Lyon (1-1). "Ça fait plaisir de jouer ce genre de rencontre, a-t-il confié après la rencontre. Il faut continuer à travailler pour jouer ce genre de match. C'est clair que l'intensité en Ligue 1 est plus élevée, en plus Lyon est une équipe qui met une grosse intensité. On doit profiter de ce genre de moment et prendre du plaisir. Je crois que le club tente de donner du temps de jeu aux jeunes. On a un bon centre de formation et quand on nous donne notre chance, il faut en profiter."