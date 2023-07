Mercato: les regrets de Sadio Mané sur son flop au Bayern

Sur le point de s'engager avec Al-Nassr, Sadio Mané n'aura passé qu'un an au Bayern Munich. Une expérience qui lui laisse un goût amer, comme il l'a expliqué à Sky Germany.

Ce n'est plus qu'une histoire d'heures: attendu pour passer sa visite médicale, Sadio Mané devrait très prochainement s'engager avec le club saoudien d'Al-Nassr. Le Bayern Munich, qui l'a écarté pour le match de pré-saison disputé à Tokyo face à Kawasaki, l'a confirmé dans un communiqué, expliquant que le Sénégalais était "en pourparlers contractuels avant un éventuel transfert". Il va donc mettre fin à son aventure en Bavière, après un an, sans jamais avoir convaincu.

"Ça me fait mal de dire au revoir au FC Bayern, a déclaré Mané au micro de Sky Germany, ce lundi. J'aurais aimé une fin différente. Je sais que j'aurais pu aider cette équipe cette saison et je voulais le prouver à tout le monde." À demi-mot, l'attaquant confirme qu'il aurait préféré rester en Allemagne, ce qui était annoncé par plusieurs médias. Mais son club aurait poussé pour une vente, alors qu'il ne rentrait plus dans les plans de Thomas Tuchel.

Un passage difficile en Allemagne

Arrivé en grande pompe en provenance de Liverpool, l'été passé, celui qui est arrivé 2e au dernier Ballon d'or ne s'est jamais imposé au Bayern. Gêné par une inflammation du péroné qui lui a fait manquer la Coupe du monde, décevant dans son rendement, en brouille avec certains coéquipiers, il n'aura inscrit que 12 buts en 38 matchs.

"Oui, c'était une saison très compliquée, avait-il reconnu à la télévision sénégalaise Sport2S. Mais comme je l'ai dit, cela arrive dans la vie." En Arabie saoudite, où il évoluera aux côtés de Cristiano Ronaldo, Mané devrait toucher un salaire pharaonique, estimé à 40 millions d'euros par an, soit 760.000 euros par semaine. De quoi le consoler de ses mésaventures en Allemagne.