Mercato: le Bayern Munich confirme les discussions entre Mané et Al-Nassr

Le président du Bayern Munich Herbert Hainer a confirmé les discussions entre l'agent de Sadio Mané et Al-Nassr, pour se rapprocher d'un transfert de l'attaquant sénégalais en Arabie Saoudite.

Oui, Sadio Mané pourrait bien quitter le Bayern pour rejoindre Al-Nassr. Après une saison compliquée avec le club allemand, l'heure serait peut-être au départ pour le Sénégalais. Interrogé par Sky Sports Allemagne, le président du club bavarois Herbert Hainer a confirmé les discussions entre l'agent de Mané et Al-Nassr: ''Oui, le Bayern est au courant des discussions entre l'agent de Sadio Mané et Al-Nassr [...] Ce sont les premières discussions. Nous devons attendre et voir ce qui se passe.''

Une saison compliquée au Bayern Munich

Tout n'a pas été facile pour Sadio Mané au Bayern Munich. Il l'a reconnu lui-même : ''Oui c'était compliqué, c'était une saison très compliquée. [...] Mais comme je l'ai dit, cela arrive dans la vie. Cela a été le cas pour moi, mais bon, je l'ai juste pris comme une saison compliquée qui peut arriver à tout moment."

Recruté pour la somme de 32 millions d'euros l'été dernier, le bilan de Sadio Mané est mitigé au Bayern Munich : une blessure, une altercation avec Leroy Sané, pour une saison à 12 buts et 6 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues. Le Bayern ne voudrait plus de lui.

Les discussions entre l'agent de Sadio Mané et Al-Nassr pourraient donc aboutir prochainement à un départ, afin que le Sénégalais puisse jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr.