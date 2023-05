Mercato: les supporters de l’Inter Miami scandent eux aussi le nom de Messi

Comme les supporters d’Al-Hilal et du FC Barcelone, les fans de l’Inter Miami ont scandé le nom de la star du PSG, samedi lors de la réception de New England Revolution en MLS. La franchise de David Beckham rêve de recruter le champion du monde argentin cet été.

Si Lionel Messi est la cible de sifflets au Parc des Princes, comme ce fut encore le cas samedi soir face à l’AC Ajaccio (5-0), il reste une idole dans le monde entier. Et les fans des clubs candidats pour accueillir l’Argentin, sur le départ du PSG cet été, ne ménagent pas leurs efforts pour tenter de le séduire. Au Camp Nou, où on rêve de voir revenir l’idole albiceleste, le nom de Lionel Messi a été scandé à plusieurs reprises ces dernières semaines. Plus récemment, ce sont les fans d’Al-Hilal, en Arabie saoudite qui ont réclamé l’attaquant du PSG.

"Messi, Messi!"

Avec le FC Barcelone et la formation du Golfe, l’Inter Miami ne se cache pas non plus. Soutenue par la MLS, la franchise de David Beckham rêve d’attirer le joueur de 35 ans dans le championnat américain. Alors ses supporters se sont mis au diapason et, eux aussi, ont scandé "Messi, Messi", samedi lors de la réception de New England Revolution au Drive Pink Stadium en MLS (2-1).

En attendant de savoir si la Pulga sera convaincue par ces preuves d'amour, la Floride et les Etats-Unis rêvent toujours : "Il n’y a pas un championnat qui n’aimerait pas avoir Lionel Messi, déclarait fin avril Don Garber, commissaire de la Major League Soccer interrogé par CBS Sports. Je peux vous dire que nous aimerions l’avoir en Major League Soccer. Nous allons travailler très dur avec Miami, l’équipe qui espère le faire signer, pour lui proposer un programme qui lui permettra d’avoir un héritage qui pourrait être sans précédent au niveau mondial. Et encore davantage dans notre pays."