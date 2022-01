PSG-Brest: "J’ai envie de découvrir autre chose", confirme Faivre, qui a eu des "contacts" avec Paris

Interrogé par Canal+ sur son avenir, en marge du match de Brest face au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain brestois Romain Faivre est revenu sur son transfert avorté à l’AC Milan. Il a aussi évoqué des "contacts" entre le club parisien et ses représentants.

Romain Faivre (23 ans) sera un atout majeur du Stade Brestois ce samedi soir en Ligue 1, au Parc des Princes (21h). Accélérateur de jeu des Bretons la saison dernière, le milieu de terrain avait été l’un des hommes forts de son équipe au match aller (défaite 4-2) en août en Bretagne. Mais il était alors question d’un éventuel transfert à l‘AC Milan dans les derniers jours du mercato.

Faivre: "Si tu veux aller là-haut ..."

Et la décision du joueur de sécher le match suivant à Strasbourg pour ne pas risquer de se blesser avait provoqué la colère du staff brestois: "Il faut aussi se mettre à ma place, s’est défendu le joueur sur Canal+. J’ai 23 ans, et j’ai envie de découvrir autre chose. C’est un club qui m’aurait fait franchir des paliers. Maintenant, cela ne s’est pas fait. Je peux comprendre que d’autres personnes aient pu être écorchées par rapport à cette situation."

Paris, le rêve de Romain Faivre

Faivre choisirait-il ses matchs? Ses performances en dents de scie ont semé le doute dans l’esprit des supporters. Surtout qu’en parallèle, le joueur s’est adjoint les services d’un préparateur mental, un préparateur physique et une hygiène de vie toujours plus soignée pour tendre vers le plus haut niveau: "Il y a tellement de très bons joueurs que si tu veux aller là-haut, il faut que tu mettes des choses en place", s’est-il justifié samedi. Romain Faivre s’est organisé, mais pas forcément dans le but de rester.

S'il devait partir en fin de saison, Faivre ne dirait pas non au Paris Saint-Germain, son adversaire du soir: "Jouer pour le PSG? Il y a eu des contacts avec mes agents, révèle-t-il. C’est un rêve, c’est ma ville, il y a ma famille et mes amis là-bas."