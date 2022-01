Mercato: Faivre va quitter Brest et signer à l’OL, opération à 18 millions d'euros

Le milieu de terrain brestois Romain Faivre va s’engager avec l’Olympique Lyonnais. Attendu à Lyon dimanche pour passer sa visite médicale, Faivre va signer un contrat de trois ans, liant son avenir à celui du club rhodanien jusqu’en 2027.

Il se rêvait Milanais, il va devenir Lyonnais. Ce n’est plus qu’une question de temps et une affaire de gros sous désormais, mais Romain Faivre (23 ans) va signer un contrat de trois ans à Lyon où il finira la saison. Le milieu offensif de Brest, accélérateur de jeu parfois en manque de constance, souvent placé en soutien de l’attaquant ou en excentré droit, a souvent porté son équipe en étant l’un des joueurs les plus décisifs, même lorsqu’il fut un peu moins en vue cette saison.

Auteur de sept buts et cinq passes décisives en Ligue 1 cette saison, Faivre va poursuivre sa progression avec l’Olympique Lyonnais. Le club va débourser 18 millions d'euros (bonus compris) dans cette affaire.

Tendre vers le très haut niveau

Le profil du joueur a été validé par le coach néerlandais de l'OL, Peter Bosz, lequel vient tout juste de perdre l’un de ses meilleurs éléments en la personne de Bruno Guimaraes, parti rejoindre Newcastle, en Premier League. L'arrivée du Français n'est d'ailleurs pas étrangère au départ du Brésilien.

Motivé à l’idée de rejoindre Lyon, Romain Faivre désire plus que tout toucher du doigt le très, très haut niveau, et jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine. Il espérait porter le maillot des Rossoneri l’été dernier. Le temps de digérer ce transfert avorté, le milieu offensif s’est mis en tête de s’adjoindre une structure personnelle, s’attachant les services d’un préparateur physique et d’un nutritionniste.

Un préparateur mental est venu grossir cette petite équipe, pour tendre toujours plus vers le haut niveau. Il faut dire qu’il vise haut. "Mon ambition est de jouer des compétitions européennes, d'être sélectionné en équipe de France A. J'ai des ambitions, mais je veux surtout me donner les moyens d'y arriver, pour ne pas avoir de regret plus tard", a-t-il expliqué dans un entretien au Télégramme début janvier. Lui qui a goûté à la sélection Espoirs l’an dernier rêve du Mondial 2022 au Qatar.