Mercato: les trois principaux objectifs du Real Madrid cet été évoqués lors d'une réunion au sommet

L’été prochain a des chances d’être très agité en Espagne. Selon Marca, une réunion entre le président du Real Madrid Florentino Perez et le directeur général José Angel Sanchez a eu lieu mercredi, l’objectif étant de faire un point sur les futures décisions à prendre. Les Madrilènes auraient déjà planifié les trois priorités pour le mercato.

La colonie française du Real Madrid pourrait encore grandir dans les prochains mois. Il faut dire que les recrutements "made in Ligue 1" réussissent plutôt bien aux Espagnols ces dernières années. Si Karim Benzema et Ferland Mendy sont indiscutables dans le onze de départ, Eduardo Camavinga a de grandes chances d’occuper une place importante à l’avenir au sein de l’entrejeu madrilène. Et d'autres pourraient arriver.

Leader de Liga et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid prépare déjà la saison prochaine. Selon Marca, une réunion entre Florentino Perez (président du Real Madrid) et José Angel Sanchez (directeur général) s’est tenue mercredi. L’occasion pour les deux dirigeants de faire un point sur les futures décisions à prendre et planifier les prochaines priorités au mercato estival.

Deux Français dans le viseur

Sans surprise, le média espagnol cite Kylian Mbappé comme étant la principale cible des Madrilènes. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, le buteur n’a toujours pas annoncé sa décision de prolonger ou non l’aventure en France. Désireux de rallier l’Espagne l’été dernier, le Français avait finalement été retenu par les dirigeants parisiens.

Auteur de progrès fulgurants depuis son arrivée à l’AS Monaco à l’hiver 2020, Aurélien Tchouaméni serait en bonne position dans la liste des joueurs à recruter. Mais Marca affirme, dans le même temps, que certaines ventes sont attendues afin de financer ces opérations. Les noms d’Eden Hazard, Mariano Diaz, Luka Jovic et Dani Ceballos sont cités pour de possibles départs.

Le dossier Haaland toujours d’actualité

Annoncé aux quatre coins de l’Europe depuis plusieurs mois, Erling Haaland pourrait faire partie du mercato galactique du club entrainé par Carlo Ancelotti. Des contacts auraient eu lieu entre l’entourage de l’attaquant et les Madrilènes. À l’issue de la réunion entre Perez et Sanchez, il en serait sorti que la possibilité de recruter le Norvégien existe bel et bien.

Mais la volonté du joueur sera déterminante dans ce dossier. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, la décision du buteur ne devrait pas tarder à être connue. Le montant du transfert se situerait à 80M€, soit le montant de sa clause libératoire.