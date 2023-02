Mercato: les vérités de Bamba Dieng sur son départ de l'OM

Au cours d'un entretien pour Ouest-France, Bamba Dieng s'est confié sur son arrivée à Lorient, dans la foulée de mois compliqués pour lui à l'OM. L'attaquant sénégalais assure par ailleurs qu'il n'y a "pas de problème" par rapport à son genou, qui avait fait capoter son transfert à Nice l'été dernier.

Mercredi, lors de la défaite face à Reims (4-2) en Ligue 1, Bamba Dieng a vécu ses premières minutes avec les Merlus. Le nouveau buteur de Lorient est entré en jeu en seconde période (69e), actant définitivement le début d'une nouvelle histoire et la fin d'un feuilleton entourant son départ de l'OM, qui s'est étiré sur plusieurs mois.

Dans un entretien à Ouest-France ce vendredi, l'international sénégalais est revenu sur des derniers mois agités pour lui. Lors de la dernière journée du mercato estival, "Bambagoal" avait été annoncé à Lorient puis Leeds et Nice. En raison d'un prétendu problème au genou, la visite médicale échouait avec les Aiglons. "Je ne veux pas revenir là-dessus", a balayé Dieng.

"Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille"

Mis au placard en début de saison à l'OM, Bamba Dieng avait finalement retrouvé une place dans le groupe d'Igor Tudor. "Après le transfert raté à Nice, je suis rentré travailler à Marseille et me voici à Lorient. Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille, a commenté le joueur de 22 ans. On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat. Je suis resté concentré pour aider l'équipe et retrouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu et c'est pour ça que je suis venu ici. C'est le foot, il y a des moments difficiles."

Bamba Dieng assure aussi qu'il n'y a "pas de problème" par rapport à l'état de son genou. "Avant, j’avais mal au genou, mais ça ne m’empêchait pas de jouer. C’est une ancienne douleur qui date de 2020. Cela ne s’était pas bien soigné. Aujourd’hui, c’est derrière moi et je n’ai plus mal", a confié encore l'intéressé.

Dans le Morbihan, Bamba Dieng aura pour mission de remplacer Terem Moffi, parti du côté de l'OGC Nice. Recruté pour 10 millions d'euros, bonus compris. Avec l'OM cette saison, le Sénégalais a trouvé le chemin des filets à deux reprises, en 12 matchs disputés. Dimanche, l'équipe de Régis Le Bris accueillera Angers, un club restant sur une série de 13 défaites en championnat.