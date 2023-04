Mercato: les vérités de Francfort sur l’avenir de Kolo Muani, pisté par le PSG et le Bayern

Auteur d’une superbe saison avec Francfort, Randal Kolo Muani suscite de nombreuses convoitises à l’approche du mercato estival. Le PSG et le Bayern Munich sont notamment intéressés par l’attaquant de l’équipe de France. Mais l’Eintracht assure ne pas avoir encore reçu d’offre pour l’instant.

Il est devenu un véritable phénomène outre-Rhin. Depuis son arrivée l’été dernier en provenance de Nantes (libre), Randal Kolo Muani impressionne tout le monde en Bundesliga. Sa vitesse, son activité incessante, ses qualités techniques et son aisance à la finition en font l’un des attaquants les plus prolifiques d’Allemagne. L’international français (6 sélections, 1 but) occupe la deuxième place du classement des meilleurs buteurs du championnat (13), à égalité avec Marcus Thuram (Mönchengladbach) et l’Italien Vincenzo Grifo (Fribourg). A trois longueurs de l’Allemand Niclas Füllkrug (Werder Brême).

En 40 apparitions, Kolo Muani a inscrit 20 buts et délivré 14 passes décisives sous le maillot de l’Eintracht (toutes compétitions confondues). Un rendement qui suscite forcément les convoitises. A l’approche du mercato estival, qui ouvrira ses portes dans un peu plus de deux mois, l’avant-centre de l’équipe de France est dans le viseur de plusieurs grandes écuries européennes. Le Bayern Munich a manifesté son intérêt. Comme expliqué dimanche par RMC Sport, le PSG a noué des premiers contacts avec l’entourage du joueur de 24 ans, natif de Seine-Saint-Denis, même s'il piste également Victor Osimhen (Naples).

"Pas encore d’offres concrètes"

Mais selon Markus Krösche, le directeur de sportif de Francfort, rien de concret pour l'instant au sujet de Kolo Muani. "Randal a attiré l'attention par ses performances, c’est normal, a-t-il assuré sur Sky Sport. Il est logique qu'un club comme le Bayern s'intéresse aussi à lui. Le Bayern n'est d’ailleurs pas le seul club à s'intéresser à lui. Mais il n'y a pas encore eu d’offres concrètes, ni de la part du Bayern, ni de la part d'autres clubs. Mais il se sent très à l’aise avec nous, il peut encore progresser dans de nombreux aspects de son jeu avec nous."

En cas de départ, Randal Kolo Muani pourrait rapporter gros à l’Eintracht. Le site Transfermarkt évalue sa cote à 65 millions d’euros sur le marché. Mais la concurrence pourrait faire monter les enchères. Le club allemand souhaite en faire le transfert le plus cher de son histoire. Les courtisans de RKM devront donc débourser plus que les 60 millions d’euros sortis par le Real Madrid pour enrôler Luka Jovic à l’été 2019.