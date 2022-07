Mercato: Lewandowski arrive au Barça, officialisation ce week-end, annonce la presse espagnole

Selon les principaux médias espagnols, un accord de principe a été bouclé entre le Bayern et le Barça pour le transfert de Robert Lewandowski. L'attaquant polonais est attendu en Catalogne dans les prochaines heures. Le montant de l'opération devrait atteindre 50 millions d'euros, bonus inclus.

C'est l'un des transferts de l'été: alors que médias espagnols et allemands laissaient tous entendre ces dernières heures que l'opération aurait bien lieu, un cap semble avoir été encore franchi pour le transfert de Robert Lewandowski au Barça. Les très informés journalistes Fabrizio Romano et Gerard Romero, ainsi que les quotidiens catalans Sport et Mundo Deportivo annoncent que le Polonais va bien quitter la Bavière. Et que le Bayern a accepté la dernière proposition du FC Barcelone.

50 millions d'euros, bonus inclus

Le joueur de 33 ans devrait rejoindre la Catalogne dès ce samedi pour y passer sa visite médicale et signer son contrat. Un bail de trois ans, avec une en option, pour une opération de 50 millions d'euros bonus inclus (45 millions + 5 millions en variables).

Les positions des deux équipes s'étaient fortement rapprochées ces dernières heures, après plusieurs semaines d'un feuilleton ponctuée par le début de bras de fer entamé par le joueur. Car Robert Lewandowski ne cachait plus son envie de rejoindre le Barça. Et uniquement le Barça, malgré l'intérêt d'autres clubs, notamment du PSG. La présence du Polonais samedi lors de la présentation de l'équipe du Bayern aux supporters était d'ailleurs mise en doute.