Mercato: Lewandowski aurait pour préférence le Barça

Selon le Daily Mail, Robert Lewandowski aurait pour préférence le FC Barcelone en cas de départ cet été du Bayern Munich. L'attaquant polonais serait réticent à l'idée de rejoindre la Premier League, alors que Chelsea aurait pris contact avec lui.

40 buts inscrits en Bundesliga, voilà la performance réalisée cette saison avec Robert Lewandowski. A 32 ans, l'attaquant polonais a tout gagné depuis son arrivée au Bayern Munich en 2014 et aurait émis l'idée d'un départ ces dernières semaines, lui qui est engagé avec le club bavarois jusqu'en juin 2023.

Chelsea aurait pris contact, Lewandowski ne serait pas intéressé

Selon le tabloid britannique Daily Mail, Robert Lewandowski favoriserait un départ en direction de l'Espagne et plus précisément du FC Barcelone. Problème: la situation économique du club catalan est très compliquée et ne devrait pas permettre d'envisager un important transfert. Le Barça a déjà avancé ses pions aussi avec la signature annoncée de Sergio Agüero au poste de numéro 9, qui devrait signer libre après son départ de Manchester City.

Robert Lewandowski intéresserait en tout cas particulièrement la Premier League. A la recherche d'un attaquant, Chelsea aurait pris contact avec le joueur, alors que Thomas Tuchel perdrait patience avec Timo Werner, peu efficace devant le but. Mais comme l'indiquait aussi la version allemande de Sky Sports ces derniers jours, Robert Lewandowski serait peu enclin à rejoindre Stamford Bridge.

Plus globalement, Robert Lewandowski ne serait pas très intéressé non plus pour rejoindre la Premier League. De son côté, le Bayern Munich semble bien décidé à continuer l'aventure avec son buteur, dans la mesure où le club allemand a déjà annoncé qu'il ne ferait plus de lourdes dépenses cet été, après l'arrivée au poste de défenseur de Dayoy Upamecano et de Julian Nagelsmann, en tant qu'entraîneur.