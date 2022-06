Mercato: Lewandowski est "convaincu" de pouvoir "trouver un accord" avec le Bayern Munich

Dans une interview accordée à Bild, Robert Lewandowski a fait le point sur sa situation au Bayern Munich. L’attaquant polonais souhaite partir à un an de la fin de son contrat. Et le buteur de 33 ans se dit confiant sur la possibilité de trouver un terrain d’entente avec le club bavarois, qui se montre réticent à l’idée de le laisser filer.

La carte de l’apaisement. Après voir multiplié les déclarations hostiles ces dernières semaines, Robert Lewandowski a choisi d’adoucir un peu le ton. Sans modifier le cœur de son message. A un an de la fin de son contrat, l’attaquant du Bayern Munich souhaite changer d’air cet été, à l’heure où le Barça est prêt à l’accueillir. Mais le club allemand ne se montre pas vraiment enclin à lui ouvrir la porte pour le moment. De quoi frustrer le buteur polonais, qui fêtera ses 34 ans durant l’été.

"Je ne veux pas d'escalade ni d'huile sur le feu, assure-t-il dans une interview accordée à Bild et reprise en Catalogne par Sport. Je souhaite le meilleur pour le Bayern et je ne doute pas que toute la direction du club pense la même chose. C'est pourquoi je reste convaincu que nous trouverons un accord ensemble (…) Je ne suis pas une personne égoïste. Je fais de mon mieux pour ne pas décevoir le club et les fans depuis huit ans, mais après cette période, je sens qu'il est temps de passer à une nouvelle étape."

"Le Bayern et moi, nous ne sommes pas ennemis"

Auteur de 50 buts en 45 matchs avec le Bayern cette saison (toutes compétitions confondues), Lewandowski ne s’imagine pas rester un an de plus en Bavière, où il a débarqué libre à l’été 2014 après son départ de Dortmund. "J'ai informé le club et j'ai dit publiquement que j'avais pris la décision de ne pas renouveler mon contrat, résume-t-il. Je sais qu'il me reste un an de plus sur mon contrat et j'ai demandé au club l'autorisation de partir, je pense que c'est la meilleure solution (…) Je veux avoir l'opportunité de relever un nouveau défi, c'est mon souhait (…) Je veux refroidir la situation parce qu’il y a eu beaucoup d’émotion. Le Bayern et moi, nous ne sommes pas ennemis."

Le numéro 9 espère d’ailleurs que les fans bavarois comprennent sa volonté: "J'ai toujours essayé de faire de mon mieux pour être à la hauteur des attentes de l'équipe et des supporters. Je remercie les supporters du Bayern, qui m'ont toujours soutenu. Mais si je n'étais pas honnête sur ma situation, je ne serais pas juste envers eux".