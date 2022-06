Mercato: le président du Bayern Munich ne compte pas lâcher Lewandowski

Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, a affirmé à Bild que Robert Lewandowski ne partirait pas malgré les demandes de l'attaquant polonais, qui met la pression sur son club depuis plusieurs semaines.

Le Bayern affirme depuis le début qu’il n’a pas l’intention de céder Robert Lewandowski (33 ans) cet été malgré les déclarations hostiles de son attaquant polonais, qui force son départ d’Allemagne. Et le club maintient ses positions avec une constance qui ne se dément pas. Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a une nouvelle fois martelé le message: à un an de la fin de son contrat en Bavière, Robert Lewandowski n’est pas à vendre. Mieux, il jouera au Bayern la saison prochaine. "Une chose est certaine aujourd'hui: mon histoire avec le Bayern a touché à sa fin", a pourtant lancé l'international de 33 ans, lors d'une conférence de presse avec la sélection polonaise.

“Nous l’avons toujours dit, Robert Lewandowski a un contrat avec le Bayern Munich jusqu'au 30 juin 2023, a répété à Bild Herbert Hainer ce lundi. Et un contrat est un contrat ! Où en serions-nous si un joueur pouvait mettre fin à un contrat prématurément alors que nous, en tant que club, devrions le payer intégralement jusqu'au dernier jour du contrat ? Je suis un peu surpris que Robert ait choisi de rendre l'affaire publique, je ne l'aurais pas fait à sa place. Il est au Bayern depuis longtemps, il a gagné beaucoup de titres avec nous. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il a au Bayern, à savoir un club qui traite très bien ses joueurs, qui fait tout pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je dois dire que l'appréciation n'est pas à sens unique."

"Nous avons la chance de ne pas avoir de difficultés économiques"

Au Bayern depuis 2014, Lewandowski a notamment remporté la Ligue des champions 2020 et huit titres de champion d'Allemagne avec Munich, en plus de deux premiers titres conquis avec Dortmund. Il a aussi battu un nombre important de records en tant que buteur, dont le plus médiatisé a été le nombre de buts en une seule saison de Bundesliga. Avec 41 réalisations la saison dernière, il a fait tomber une marque que les Allemands pensaient éternelle: les 40 buts du "Bombardier" Gerd Müller inscrits lors de la saison 1971-72.

Selon certains médias, le FC Barcelone aurait fait une offre de 32 millions d'euros pour le recruter. Mais le Bayern est prêt à laisser passer cette chance pour le conserver, quitte à voir le joueur s’en aller l’été prochain à l’issue de son contrat: "Nous avons la chance de ne pas avoir de difficultés économiques, a rappelé le président du Bayern Munich. Nous voulons avoir les meilleurs joueurs et Robert est l'un des meilleurs. C'est pourquoi je m'attends fermement à ce qu'il joue avec nous la saison prochaine."

Certains journaux en Allemagne, sans doute informés par l’entourage du Polonais, estiment que l’intéressé a été irrité par des tentatives qu'aurait faites le Bayern pour recruter au poste d'avant-centre le prodige norvégien Erling Haaland, finalement parti de Dortmund à Manchester City. "M. Zahavi et Robert connaissent tous deux assez bien les processus du football professionnel", s’est contenté de répliquer Herbert Hainer lorsque cela lui a été fait remarquer par Bild.