Mercato: "Où sont la loyauté et le respect ?", le gros tacle de Lewandowski contre le Bayern

Alors que son avenir fait couler beaucoup d'encre depuis qu'il a exprimé son désir de quitter le Bayern Munich, Robert Lewandowski a accordé un entretien au média polonais Onet dans lequel il en remet une couche sur ses envies d'ailleurs. Le buteur assure également qu'il ne comprend pas la réaction du club allemand, qui le force à rester.

Robert Lewandowski en a visiblement gros sur le cœur. Alors que le Bayern Munich maintient ses positions et ne cesse d’affirmer qu’il ne veut pas lâcher le buteur polonais, ce dernier multiplie les déclarations hostiles pour forcer son départ. Ce lundi, le Bavarois, en fin de contrat en juin 2023 avec le club allemand, s’est de nouveau exprimé sur cette situation au cours d’un entretien au média polonais Onet.

"Je pars parce que je veux plus d'émotions dans ma vie"

"Quelque chose en moi s'est éteint, affirme-t-il pour expliquer ses envies d’ailleurs. Et je n'arrive pas à passer outre. Je pars parce que je veux plus d'émotions dans ma vie. (...) Quand vous avez été dans un club pendant tant d'années, que vous étiez toujours disponible pour jouer, malgré les blessures et les douleurs, que vous avez donné le meilleur de vous-même, je pense qu'il est mieux de trouver une bonne solution pour les deux parties. Et ne pas chercher une décision unilatérale. Cela n'a pas de sens. Pas après tout ce temps."

"Quel footballeur voudra alors venir au Bayern en sachant qu'une telle chose pourrait lui arriver ?"

Lewandowski assure ne pas comprendre comment le Bayern Munich peut le forcer à rester contre son gré au regard de ce qu’il a accompli en Bavière. "Pour quoi faire ? Quel footballeur voudra alors venir au Bayern en sachant qu'une telle chose pourrait lui arriver ? Où sont alors la loyauté et le respect ? J’ai toujours été prêt, j'ai passé huit belles années ici, j'ai rencontré tellement de gens formidables et je voudrais que cela reste ainsi dans mon esprit. (...) Je pourrais comprendre si j’avais joué ici pendant deux ou quatre ans, mais après une telle carrière réussie, ma volonté et mon soutien, la loyauté et le respect sont probablement plus importants que cette affaire", a confié le Polonais.

Au Bayern depuis 2014, Lewandowski a notamment remporté la Ligue des champions 2020 et huit titres de champion d'Allemagne avec Munich. Selon certains médias, le FC Barcelone aurait fait une offre de 32 millions d'euros pour le recruter. Mais le Bayern est prêt à laisser passer cette chance pour le conserver, quitte à voir le joueur s’en aller l’été prochain à l’issue de son contrat.

Certains journaux en Allemagne, sans doute informés par l’entourage du Polonais, estiment que l’intéressé a été irrité par des tentatives qu'aurait faites le Bayern pour recruter au poste d'avant-centre le prodige norvégien Erling Haaland, finalement parti de Dortmund à Manchester City.