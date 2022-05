Mercato: Lewandowski ne prolongera pas… et il l’aurait annoncé au Bayern

Selon Sky, le buteur du Bayern Munich Robert Lewandowski a indiqué à ses dirigeants qu’il ne prolongera pas son contrat, lequel expire en juin 2023. Par ce choix, le Polonais qui veut vivre un nouveau défi s’ouvre les portes d’un départ cet été. Lewandowski privilégierait le FC Barcelone.

Robert Lewandowski de plus en plus proche d’un départ au mercato estival. A 33 ans et après huit saisons au Bayern, l’attaquant polonais a des envies d’ailleurs. Son contrat expire en juin 2023. Sky annonce ce jeudi que l’ancien joueur de Borussia Dortmund a informé la semaine dernière ses dirigeants qu’il ne prolongera pas son bail en Bavière.

Le Barça en pole ?

Une décision lourde de conséquence puisque les champions d’Allemagne verront leur buteur partir gratuitement dans un an s’ils ne le laissent pas partir cet été. Il y a quelques jours, Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, s’opposait au départ de sa star : "Il a un contrat jusqu’en 2023, a rappelé l’ex-joueur du Bayern. Nous allons avoir des discussions et voir comment cela évolue ensuite."

Si Lewandowski refuse de prolonger, tout laisse à penser que le Bayern sera à l’écoute des propositions en vue d’un éventuel transfert au mercato d’été. Toujours selon Sky, le souhait du Polonais est de rejoindre le FC Barcelone qui travaille de son côté sur ce dossier pour le recruter. Lewandowski a inscrit 34 buts en 33 matches de Bundesliga cette saison.