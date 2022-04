Mercato: Lewandowski souhaite quitter le Bayern Munich cet été

En fin de contrat en juin 2023, l'attaquant polonais Robert Lewandowski (33 ans) souhaite quitter le Bayern Munich dès cet été, à l'occasion du mercato estival.

C’est un été qui s’annonce très agité. La majorité des clubs les plus importants en Europe sont concernés par un gros transfert. Et plus il y a de mouvements en haut de la pyramide, plus les clubs en dessous pourront en profiter pour investir également sur le marché. Le Bayern Munich sera concerné lors du mercato estival.

Le club allemand, éliminé en quart de finale de la Ligue des champions par Villarreal mardi soir, a déjà entamé des négociations pour faire venir plusieurs joueurs. Mais les Bavarois vont également devoir lutter pour ne pas perdre certains cadres. C’est le cas de Robert Lewandowski (33 ans). L’attaquant polonais ne s’en cache plus, il souhaite quitter l’Allemagne cet été, déçu de ce qu’il estime être un manque de considération de la part de ses dirigeants.

En fin de contrat en juin 2023, Robert Lewandowski n’a jamais vu la direction bavaroise ouvrir des discussions pour tenter de prolonger son contrat. Une incompréhension pour l’attaquant qui a inscrit 47 buts cette saison. En Bavière, il se dit que le Bayern joue la montre car ses dirigeants ne seraient pas contre profiter de Lewandowski encore une saison, avec son contrat actuel, avant de le laisser partir libre.

Une réunion prévue début mai

Une situation qui interpelle, depuis plusieurs semaines, l’ancien joueur de Dortmund. Car dans le même temps, d’autres clubs ont montré un intérêt concret. C’est le cas du FC Barcelone. Les Catalans ont fait du Polonais leur priorité offensive. Xavi, l’entraîneur du club, a déjà eu l’occasion d’exprimer ses souhaits à Lewandowski alors que Joan Laporta, le président, a reçu Pini Zahavi, l’agent, à plusieurs reprises à Barcelone. Avec l’espoir de trouver une solution à un prix abordable.

Il reste une inconnue, et pas des moindres: comment le Bayern Munich peut-il réagir au souhait de son joueur alors qu’Oliver Kahn, le président bavarois, a déclaré sur Amazon Prime mardi: "J’ai répété à de nombreuses reprises que nous avions un contrat qui court jusqu’en 2023 avec Robert Lewandowski. Nous ne sommes pas fous et nous ne parlons pas du transfert d’un joueur qui marque plus de 40 buts par saison."

Sauf que Robert Lewandowski n’a pas encore verbalisé ses envies de départ car il attend un signe de la part de ses dirigeants, toujours muets sur le sujet lors des différentes rencontres ces dernières semaines. Une réunion entre les différents parties devrait enfin avoir lieu début mai pour trouver une solution. Mais le Bayern Munich n’est pas à l’abri d’une fin de saison et d’un été mouvementés.